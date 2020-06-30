Киселев прокомментировал запрет RT в Латвии

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Решение Национального совета по электронным СМИ Латвии о запрете вещания семи каналов RT на основании того, что ими якобы владеет гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, - смешное и лишь показывает неосведомленность латвийских властей, поскольку к RT Киселев никакого отношения не имеет, заявил он РИА Новости.
Латвийский регулятор, запретивший во вторник вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV аргументировал свое решение тем, что они принадлежат Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.
"Это решение – показатель уровня глупости и неосведомленности латвийских властей, ослепленных русофобией. Мы искренне посмеялись над этим объявлением, латвийские власти элементарно попали впросак. Но если говорить серьезно, то заявленное ими основание для запрета не имеет никакого юридического смысла, поэтому Латвия должна немедленно вернуть вещание RT в эфир и извиниться перед нашими коллегами", - сказал Киселев.
Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".