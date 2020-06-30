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Киселев прокомментировал запрет RT в Латвии
Решение Национального совета по электронным СМИ Латвии о запрете вещания семи каналов RT на основании того, что ими якобы владеет гендиректор МИА "Россия... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:31
запрет rt в латвии
телеканал rt
евросоюз
дмитрий киселев
маргарита симоньян
латвия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
запрет rt в латвии, телеканал rt, евросоюз, дмитрий киселев, маргарита симоньян, латвия, в мире

Киселев прокомментировал запрет RT в Латвии

16:48 30.06.2020 (обновлено: 17:31 30.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества и фонда "История Отечества" в 2020 году
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества и фонда История Отечества в 2020 году
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Решение Национального совета по электронным СМИ Латвии о запрете вещания семи каналов RT на основании того, что ими якобы владеет гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, - смешное и лишь показывает неосведомленность латвийских властей, поскольку к RT Киселев никакого отношения не имеет, заявил он РИА Новости.
Латвийский регулятор, запретивший во вторник вещание каналов RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV аргументировал свое решение тем, что они принадлежат Киселеву, находящемуся под санкциями Евросоюза.
"Это решение – показатель уровня глупости и неосведомленности латвийских властей, ослепленных русофобией. Мы искренне посмеялись над этим объявлением, латвийские власти элементарно попали впросак. Но если говорить серьезно, то заявленное ими основание для запрета не имеет никакого юридического смысла, поэтому Латвия должна немедленно вернуть вещание RT в эфир и извиниться перед нашими коллегами", - сказал Киселев.
Председатель Союза виноградарей и виноделов России, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции по итогам национального проекта Винный гид России - 2019
Дмитрий Киселев
Киселев является генеральным директором МИА "Россия сегодня", в то время как главный редактор RT - Маргарита Симоньян, на которую никакие санкции ЕС не распространяются. Эти компании - два отдельных юридических лица, данная информация давно известна и находится в открытом доступе.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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Запрет RT в ЛатвииТелеканал RTЕвросоюзДмитрий КиселевМаргарита СимоньянЛатвияВ мире
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