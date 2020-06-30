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Триптих Фрэнсиса Бэкона продали на Sotheby’s за 84,6 миллиона долларов
"Триптих, вдохновленный Орестеей Эсхила" Фрэнсиса Бэкона продали на первых после введения карантина крупных онлайн-торгах Sotheby’s, сообщает Le Figaro. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:57
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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новости культуры, музеи, фрэнсис бэкон, люсьен фрейд

Триптих Фрэнсиса Бэкона продали на Sotheby’s за 84,6 миллиона долларов

18:57 30.06.2020
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© AFP 2020 / Timothy A. ClaryТриптих авторства Фрэнсиса Бэкона на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке
Триптих авторства Фрэнсиса Бэкона на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке
© AFP 2020 / Timothy A. Clary
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. "Триптих, вдохновленный Орестеей Эсхила" Фрэнсиса Бэкона продали на первых после введения карантина крупных онлайн-торгах Sotheby’s, сообщает Le Figaro.
Физически публика на них не присутствовала из-за пандемии.
Проданный триптих – одна из 28 подобных работ большого формата, созданных Бэконом в период между 1962 и 1991 годами – стал "героем" аукциона, который глава европейского отделения Sotheby’s Оливье Баркер назвал "историческим".
Полотно принадлежало норвежскому коллекционеру Гансу Расмусу Аструпу (с 1984 года). Его оценочная стоимость составляла от 60 до 80 миллионов долларов.
Новый хозяин нашелся всего за десять минут, торговались всего два покупателя: из Китая (онлайн) и из Нью-Йорка (по телефону). Работа досталась второму, пожелавшему остаться неизвестным.
В 2013 году триптих Бэкона "Три наброска к портрету Люсьена Фрейда" ушел с молотка на Christie’s за 142,4 миллиона долларов, став одной из десяти самых дорогих картин, проданных на аукционе.
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