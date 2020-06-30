https://ria.ru/20200630/1573694460.html
Триптих Фрэнсиса Бэкона продали на Sotheby’s за 84,6 миллиона долларов
"Триптих, вдохновленный Орестеей Эсхила" Фрэнсиса Бэкона продали на первых после введения карантина крупных онлайн-торгах Sotheby’s, сообщает Le Figaro. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:57
2020-06-30T18:57
культура
новости культуры
музеи
фрэнсис бэкон
люсьен фрейд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573693713_0:58:2968:1728_1400x0_80_0_0_b720685d71b009fbcb1345c8ab57dfef.jpg
https://ria.ru/20200527/1571992813.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573693713_0:58:2968:1728_1400x0_80_0_0_b720685d71b009fbcb1345c8ab57dfef.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573693713_138:0:2867:2047_1400x0_80_0_0_b2186c068678d520a23078ecbdb774c4.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573693713_479:0:2526:2047_1400x0_80_0_0_999ad7bb1ddbf5efde9af1fcffcbbdc3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, фрэнсис бэкон, люсьен фрейд
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости.
"Триптих, вдохновленный Орестеей Эсхила" Фрэнсиса Бэкона продали на первых после введения карантина крупных онлайн-торгах Sotheby’s, сообщает
Le Figaro.
Физически публика на них не присутствовала из-за пандемии.
Проданный триптих – одна из 28 подобных работ большого формата, созданных Бэконом в период между 1962 и 1991 годами – стал "героем" аукциона, который глава европейского отделения Sotheby’s Оливье Баркер назвал "историческим".
Полотно принадлежало норвежскому коллекционеру Гансу Расмусу Аструпу (с 1984 года). Его оценочная стоимость составляла от 60 до 80 миллионов долларов.
Новый хозяин нашелся всего за десять минут, торговались всего два покупателя: из Китая (онлайн) и из Нью-Йорка (по телефону). Работа досталась второму, пожелавшему остаться неизвестным.
В 2013 году триптих Бэкона "Три наброска к портрету Люсьена Фрейда" ушел с молотка на Christie’s за 142,4 миллиона долларов, став одной из десяти самых дорогих картин, проданных на аукционе.