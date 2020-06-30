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Лидер оппозиционной фракции парламента Армении Царукян заболел COVID-19
Коронавирус выявлен у лидера армянской оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, сообщил во вторник РИА Новости его адвокат... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:46
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353
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гагик царукян, ереван, процветающая армения, армения, в мире

Лидер оппозиционной фракции парламента Армении Царукян заболел COVID-19

16:46 30.06.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЛидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" бизнесмен Гагик Царукян у здания суда
Лидер оппозиционной парламентской фракции Процветающая Армения бизнесмен Гагик Царукян у здания суда
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Лидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" бизнесмен Гагик Царукян у здания суда. Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 июн – РИА Новости. Коронавирус выявлен у лидера армянской оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, сообщил во вторник РИА Новости его адвокат Эмин Хачатрян.
"К сожалению, у господина Царукяна выявлен коронавирус. В целом он чувствует себя хорошо, есть слабая температура – 37,1-37,2 градуса. Но ему все же 64 года", - сказал адвокат.
По его словам, ранее COVID-19 был выявлен у сына Царукяна.
Шестнадцатого июня парламент Армении удовлетворил ходатайства генпрокурора о разрешении на уголовное преследование и арест лидера "Процветающей Армении" Царукяна. Оппозиционера обвиняют по статье "соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя". В генпрокуратуре утверждают, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года. Политика подозревают в создании организованной группы для подкупа избирателей. Сам Царукян называет обвинения политическим преследованием. Суд в Ереване 21 июня отклонил ходатайство обвинения об аресте Царукяна.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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