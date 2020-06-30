Лидер оппозиционной фракции парламента Армении Царукян заболел COVID-19

"К сожалению, у господина Царукяна выявлен коронавирус. В целом он чувствует себя хорошо, есть слабая температура – 37,1-37,2 градуса. Но ему все же 64 года", - сказал адвокат.

Шестнадцатого июня парламент Армении удовлетворил ходатайства генпрокурора о разрешении на уголовное преследование и арест лидера "Процветающей Армении" Царукяна. Оппозиционера обвиняют по статье "соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя". В генпрокуратуре утверждают, что вменяемое Царукяну деяние было совершено в преддверии парламентских выборов 2 апреля 2017 года. Политика подозревают в создании организованной группы для подкупа избирателей. Сам Царукян называет обвинения политическим преследованием. Суд в Ереване 21 июня отклонил ходатайство обвинения об аресте Царукяна.