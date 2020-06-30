Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

Самолеты на стоянке в аэропорту "Домодедово"

БРЮССЕЛЬ, 30 июн — РИА Новости, Мария Князева. Совет стран Совет стран Евросоюза опубликовал список государств, для которых рекомендовано открыть границы ЕС с 1 июля, Россия и США в него не вошли.

Снять ограничения предложили для резидентов Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая по принципу взаимности.

При этом жители Андорры, Монако , Сан-Марино и Ватикана должны в этом вопросе рассматриваться как резиденты ЕС.

В сообщении подчеркивается, что рекомендации не обязательны к исполнению, но странам Евросоюза не стоит без согласования снимать ограничения.

Указано, что список будут пересматривать каждые две недели, причем как для включения, так и для исключения в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Государства Шенгенской зоны согласовали запрет на "необязательные поездки" в Евросоюз для граждан третьих стран в середине марта на фоне пандемии коронавируса.