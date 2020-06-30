https://ria.ru/20200630/1573694276.html
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Совет стран Евросоюза опубликовал список государств, для которых рекомендовано открыть границы ЕС с 1 июля, Россия и США в него не вошли. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:45
2020-06-30T17:42
туризм
новости - туризм
шенгенская зона
евросоюз
распространение нового коронавируса
в мире
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https://ria.ru/20200626/1573514464.html
Арсений Новиков
Ничего страшного. Россияне в этом году отдохнут дома. ЕС не получит миллиарды евро от наших туристов. Сами себя наказали.
66
Буренка Даша
Ну конечно, для тех кто дальше Туапсе не бывает, по
55
32
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155514/72/1555147232_0:0:2331:1311_1400x0_80_0_0_cb32fa6c7e87e99a2452a7fe3c30e8a5.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, шенгенская зона, евросоюз, в мире
БРЮССЕЛЬ, 30 июн — РИА Новости, Мария Князева.
Совет стран Евросоюза
опубликовал список государств, для которых рекомендовано открыть границы ЕС с 1 июля, Россия и США в него не вошли.
Снять ограничения предложили для резидентов Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая по принципу взаимности.
При этом жители Андорры, Монако
, Сан-Марино и Ватикана
должны в этом вопросе рассматриваться как резиденты ЕС.
В сообщении подчеркивается, что рекомендации не обязательны к исполнению, но странам Евросоюза не стоит без согласования снимать ограничения.
Указано, что список будут пересматривать каждые две недели, причем как для включения, так и для исключения в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Государства Шенгенской зоны согласовали запрет на "необязательные поездки" в Евросоюз для граждан третьих стран в середине марта на фоне пандемии коронавируса.
Также они ограничили переезды внутри европейского пространства. Большую часть этих ограничений сняли 15 июня.