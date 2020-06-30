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Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Совет стран Евросоюза опубликовал список государств, для которых рекомендовано открыть границы ЕС с 1 июля, Россия и США в него не вошли. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T17:42
туризм
новости - туризм
шенгенская зона
евросоюз
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в мире
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https://ria.ru/20200626/1573514464.html
Ничего страшного. Россияне в этом году отдохнут дома. ЕС не получит миллиарды евро от наших туристов. Сами себя наказали.
66
Ну конечно, для тех кто дальше Туапсе не бывает, по
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, шенгенская зона, евросоюз, в мире

Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля

16:45 30.06.2020 (обновлено: 17:42 30.06.2020)
10507
© РИА Новости / Алексей КуденкоСамолеты на стоянке в аэропорту "Домодедово"
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
© РИА Новости / Алексей Куденко
БРЮССЕЛЬ, 30 июн — РИА Новости, Мария Князева. Совет стран Евросоюза опубликовал список государств, для которых рекомендовано открыть границы ЕС с 1 июля, Россия и США в него не вошли.
Снять ограничения предложили для резидентов Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса, Уругвая, а также для Китая по принципу взаимности.
При этом жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны в этом вопросе рассматриваться как резиденты ЕС.
В сообщении подчеркивается, что рекомендации не обязательны к исполнению, но странам Евросоюза не стоит без согласования снимать ограничения.
Указано, что список будут пересматривать каждые две недели, причем как для включения, так и для исключения в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Государства Шенгенской зоны согласовали запрет на "необязательные поездки" в Евросоюз для граждан третьих стран в середине марта на фоне пандемии коронавируса.
Также они ограничили переезды внутри европейского пространства. Большую часть этих ограничений сняли 15 июня.
Флаг Евросоюза
26 июня, 14:08
Евросоюз решил пока не открывать границы для россиян
246587171153
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмШенгенская зонаЕвросоюзВ мире
Популярные комментарии
Ничего страшного. Россияне в этом году отдохнут дома. ЕС не получит миллиарды евро от наших туристов. Сами себя наказали.
30 июня, 17:06
Арсений Новиков
48620010
Ну конечно, для тех кто дальше Туапсе не бывает, по
30 июня, 17:02
БДБуренка Даша
19400032
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