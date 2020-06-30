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Ученые доказали, что можно создать вакцину от стафилококка
Американские ученые разработали новую стратегию защиты от золотистого стафилококка, устойчивого к большинству лекарственных препаратов. Результаты исследования... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:48
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биология, здоровье, открытия - риа наука, нью-йоркский университет

Ученые доказали, что можно создать вакцину от стафилококка

16:46 30.06.2020 (обновлено: 16:48 30.06.2020)
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© Фото : Janice Haney Carr, Centers for Disease Control and PreventionЗолотистый стафилококк
Золотистый стафилококк
© Фото : Janice Haney Carr, Centers for Disease Control and Prevention
Золотистый стафилококк
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американские ученые разработали новую стратегию защиты от золотистого стафилококка, устойчивого к большинству лекарственных препаратов. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Experimental Medicine.
Биологи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете в экспериментах на мышах показали, что против метициллинрезистентного золотистого стафилококка (MRSA) — потенциально смертельного штамма, устойчивого к антибиотикам — возможно создать вакцину.
По словам исследователей, попытки разработать стафилококковую вакцину до сих пор не увенчались успехом, потому что ученые искали вещество, непосредственно воздействующее на бактерию.
Теперь же авторы предложили нацелиться на лейкоцидины — токсичные молекулы, выделяемые стафилококками. Лейкоцидины убивают клетки иммунной системы — лейкоциты, необходимые иммунной системе для борьбы с инфекцией. В итоге, у зараженного организма-хозяина не только не вырабатывается должный иммунный ответ, но и не формируется долгосрочный иммунитет через антитела, которые также продуцируются лейкоцитами.
Результаты нового исследования показывают, что 70 процентов мышей, получавших экспериментальную вакцину против лейкоцидинов, выжили после заражения золотистым стафилококком, а без вакцины ни одна зараженная мышь не выжила.
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В своем предыдущем исследовании авторы доказали, что генетически модифицированные лейкоцидины, утратившие свои токсические свойства, не представляют опасности для мышей. Все зараженные стафилококковыми бактериями с измененными лейкоцидинами мыши выжили. В новом исследовании такие нетоксичные молекулы легли в основу экспериментальной вакцины.
"Наше исследование предлагает план разработки эффективной вакцины против всех стафилококковых инфекций, особенно MRSA, — приводятся в пресс-релизе Медицинской школы слова старшего исследователя Виктора Торреса (Victor J. Torres), доктора философии, профессора микробиологии Нью-Йоркского университета. — Эта стратегия основана на максимальном снижении способности бактерии убивать клетки иммунной системы".
В новом исследовании ученые наблюдали иммунный ответ у мышей, неоднократно инфицированных стафилококковыми бактериями. Ключевым результатом было то, что мыши, инфицированные бактериями, сконструированными так, чтобы не продуцировать токсины, имели в два раза больше антител, нацеленных на бактерии, чем мыши, зараженные стафилококками, вырабатывающими токсины.
Исследователи считают, что этот усиленный иммунный ответ доказывает, что нацеливание на лейкоцидины — наилучший способ одержать победу над бактерией.
"Ориентируясь на токсины, выделяемые бактериями, наша экспериментальная вакцина не только предотвращает уничтожение бактериями нейтрофилов — лейкоцитов, которые иммунная система использует для борьбы с патогенным микроорганизмом, но и защищает другие лейкоциты, такие как Т-клетки и В-клетки. Это обеспечивает долгосрочную защиту от будущей инфекции", — говорит Торрес.
Ученые предупреждают, что коммерчески доступная вакцина против лейкоцидина будет доступна не раньше, чем через несколько лет. Для ее внедрения потребуется проведение клинических испытаний, чтобы выяснить, формируется ли у человека такой же токсин-специфический иммунный ответ, который наблюдается у мышей.
В любом случае, речь идет о вакцине только против одной токсичной молекулы, выделяемой бактериями. В будущем исследователи планируют создать универсальную вакцину от всех токсинов стафилококков.
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