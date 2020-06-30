В подмосковном Воскресенске завершили ремонт Афанасьевского моста

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Воскресенске (Московская область) ремонт Афанасьевского моста подошел к концу. Реверсивное движение со светофорным регулированием введено для проезда транспорта. Об этом сообщил телеканал В Воскресенске (Московская область) ремонт Афанасьевского моста подошел к концу. Реверсивное движение со светофорным регулированием введено для проезда транспорта. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального минтранса.

"Ремонтные работы проводились с декабря 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках комплексной реконструкции мостового перехода через Москву-реку на 0,6 километра автодороги Ачкасово — Городище — Глиньково — улица Гиганта", — напомнили в ведомстве.

По словам главы областного минтранса Алексея Гержика, ремонт старого моста позволит местным жителям ездить по отремонтированному мосту до завершения строительства нового объекта. Это улучшит транспортную доступность ближайших к Воскресенску населенных пунктов.

Уточняется, что был восстановлен защитный слой бетона на опорах старого моста, проведена замена дорожной одежды, деформационных швов и барьерного ограждения. Планируется, что по новому мосту рабочее движение запустят в III квартале 2021 года. К концу февраля 2022 года работы намерены полностью завершить.

Глава Воскресенcка Артур Болотников подчеркнул, что запуск реверсивного движения – это временная мера, дабы решить проблему передвижения граждан. От 6 до 12 тысяч человек будут переезжать по Афанасьевскому мосту в сутки.