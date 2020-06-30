https://ria.ru/20200630/1573694114.html
В подмосковном Воскресенске завершили ремонт Афанасьевского моста
В Воскресенске (Московская область) ремонт Афанасьевского моста подошел к концу. Реверсивное движение со светофорным регулированием введено для проезда... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:58
2020-06-30T16:58
новости подмосковья
алексей гержик
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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алексей гержик, московская область (подмосковье), воскресенск
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
В Воскресенске (Московская область) ремонт Афанасьевского моста подошел к концу. Реверсивное движение со светофорным регулированием введено для проезда транспорта. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на пресс-службу регионального минтранса.
"Ремонтные работы проводились с декабря 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках комплексной реконструкции мостового перехода через Москву-реку на 0,6 километра автодороги Ачкасово — Городище — Глиньково — улица Гиганта", — напомнили в ведомстве.
По словам главы областного минтранса Алексея Гержика, ремонт старого моста позволит местным жителям ездить по отремонтированному мосту до завершения строительства нового объекта. Это улучшит транспортную доступность ближайших к Воскресенску населенных пунктов.
Уточняется, что был восстановлен защитный слой бетона на опорах старого моста, проведена замена дорожной одежды, деформационных швов и барьерного ограждения. Планируется, что по новому мосту рабочее движение запустят в III квартале 2021 года. К концу февраля 2022 года работы намерены полностью завершить.
Глава Воскресенcка Артур Болотников подчеркнул, что запуск реверсивного движения – это временная мера, дабы решить проблему передвижения граждан. От 6 до 12 тысяч человек будут переезжать по Афанасьевскому мосту в сутки.
"Нагрузка на него колоссальная. Он востребован автолюбителями, местными жителями и теми, кто приезжает на дачные участки", – обратил внимание Болотников.