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Новости Подмосковья
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В подмосковном Воскресенске завершили ремонт Афанасьевского моста
В Воскресенске (Московская область) ремонт Афанасьевского моста подошел к концу. Реверсивное движение со светофорным регулированием введено для проезда... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:58
новости подмосковья
алексей гержик
московская область (подмосковье)
воскресенск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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алексей гержик, московская область (подмосковье), воскресенск

В подмосковном Воскресенске завершили ремонт Афанасьевского моста

16:58 30.06.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевРабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Воскресенске (Московская область) ремонт Афанасьевского моста подошел к концу. Реверсивное движение со светофорным регулированием введено для проезда транспорта. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального минтранса.
"Ремонтные работы проводились с декабря 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках комплексной реконструкции мостового перехода через Москву-реку на 0,6 километра автодороги Ачкасово — Городище — Глиньково — улица Гиганта", — напомнили в ведомстве.
По словам главы областного минтранса Алексея Гержика, ремонт старого моста позволит местным жителям ездить по отремонтированному мосту до завершения строительства нового объекта. Это улучшит транспортную доступность ближайших к Воскресенску населенных пунктов.
Андрей Воробьев
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Уточняется, что был восстановлен защитный слой бетона на опорах старого моста, проведена замена дорожной одежды, деформационных швов и барьерного ограждения. Планируется, что по новому мосту рабочее движение запустят в III квартале 2021 года. К концу февраля 2022 года работы намерены полностью завершить.
Глава Воскресенcка Артур Болотников подчеркнул, что запуск реверсивного движения – это временная мера, дабы решить проблему передвижения граждан. От 6 до 12 тысяч человек будут переезжать по Афанасьевскому мосту в сутки.
"Нагрузка на него колоссальная. Он востребован автолюбителями, местными жителями и теми, кто приезжает на дачные участки", – обратил внимание Болотников.

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Новости ПодмосковьяАлексей ГержикМосковская область (Подмосковье)Воскресенск
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