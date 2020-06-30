В МО появились QR-коды со ссылкой о плановых отключениях горячей воды

Кран в ванной комнате во время сезонного отключения горячего водоснабжения

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Московской области на информационных щитах и подъездах появились объявления с QR-кодом, отсканировав который можно перейти к интерактивной карте плановых отключений ГВС. Об этом сообщил телеканал В Московской области на информационных щитах и подъездах появились объявления с QR-кодом, отсканировав который можно перейти к интерактивной карте плановых отключений ГВС. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства энергетики.

В ведомстве напомнили, что с 1 июня в области стартует отключение горячего водоснабжения и проведение профилактических работ на трубопроводных сетях, но фактически они начнутся со 2 июля.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин заверил, что горячую воду будут отключать не более чем на 14 календарных дней.

По его словам, за это время пройдут ремонтные и профилактические работы, наладка теплового оборудования, обследования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, систем отопления и центральных тепловых пунктов.