https://ria.ru/20200630/1573694101.html
В МО появились QR-коды со ссылкой о плановых отключениях горячей воды
В Московской области на информационных щитах и подъездах появились объявления с QR-кодом, отсканировав который можно перейти к интерактивной карте плановых... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:58
2020-06-30T16:58
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
В Московской области на информационных щитах и подъездах появились объявления с QR-кодом, отсканировав который можно перейти к интерактивной карте плановых отключений ГВС. Об этом сообщил телеканал "360"
со ссылкой на пресс-службу регионального министерства энергетики.
В ведомстве напомнили, что с 1 июня в области стартует отключение горячего водоснабжения и проведение профилактических работ на трубопроводных сетях, но фактически они начнутся со 2 июля.
Министр энергетики Московской области Александр Самарин заверил, что горячую воду будут отключать не более чем на 14 календарных дней.
По его словам, за это время пройдут ремонтные и профилактические работы, наладка теплового оборудования, обследования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, систем отопления и центральных тепловых пунктов.
Уточняется, что свыше 300 500 человек воспользовались интерактивной картой плановых отключений горячего водоснабжения за месяц.