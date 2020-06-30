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В МО появились QR-коды со ссылкой о плановых отключениях горячей воды
В Московской области на информационных щитах и подъездах появились объявления с QR-кодом, отсканировав который можно перейти к интерактивной карте плановых... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:58
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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московская область (подмосковье)

В МО появились QR-коды со ссылкой о плановых отключениях горячей воды

16:58 30.06.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковКран в ванной комнате во время сезонного отключения горячего водоснабжения
Кран в ванной комнате во время сезонного отключения горячего водоснабжения
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. В Московской области на информационных щитах и подъездах появились объявления с QR-кодом, отсканировав который можно перейти к интерактивной карте плановых отключений ГВС. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства энергетики.
В ведомстве напомнили, что с 1 июня в области стартует отключение горячего водоснабжения и проведение профилактических работ на трубопроводных сетях, но фактически они начнутся со 2 июля.
Министр энергетики Московской области Александр Самарин заверил, что горячую воду будут отключать не более чем на 14 календарных дней.
По его словам, за это время пройдут ремонтные и профилактические работы, наладка теплового оборудования, обследования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, систем отопления и центральных тепловых пунктов.
Уточняется, что свыше 300 500 человек воспользовались интерактивной картой плановых отключений горячего водоснабжения за месяц.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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