В Саудовской Аравии число жертв коронавируса за сутки составило 50

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число умерших от коронавируса в Саудовской Аравии впервые достигло 50 за сутки с момента начала пандемии, сообщает министерство здравоохранения королевства.
По данным минздрава, за последние сутки в Саудовской Аравии зафиксированы рекордные 50 летальных исходов, также за последние 24 часа выявлены 4 387 новых случаев заражения коронавирусом.
Общее число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в королевстве достигло 190 823, выздоровели 130 766 человек, скончались 1649.
Саудовская Аравия по-прежнему занимает первое место в арабском мире по числу заболевших коронавирусом. Если в остальных странах Персидского залива, включая соседний Катар, который следовал за королевством по приросту инфицированных, за последнюю неделю этот показатель стал заметно ниже, то в Саудовской Аравии эпидемия по-прежнему нарастает.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.