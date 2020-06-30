В Саудовской Аравии число жертв коронавируса за сутки составило 50

По данным минздрава, за последние сутки в Саудовской Аравии зафиксированы рекордные 50 летальных исходов, также за последние 24 часа выявлены 4 387 новых случаев заражения коронавирусом.

Саудовская Аравия по-прежнему занимает первое место в арабском мире по числу заболевших коронавирусом. Если в остальных странах Персидского залива, включая соседний Катар, который следовал за королевством по приросту инфицированных, за последнюю неделю этот показатель стал заметно ниже, то в Саудовской Аравии эпидемия по-прежнему нарастает.