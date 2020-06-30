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Распространение нового коронавируса
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В Саудовской Аравии число жертв коронавируса за сутки составило 50
Число умерших от коронавируса в Саудовской Аравии впервые достигло 50 за сутки с момента начала пандемии, сообщает министерство здравоохранения королевства. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:47
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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саудовская аравия
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, саудовская аравия, в мире

В Саудовской Аравии число жертв коронавируса за сутки составило 50

16:47 30.06.2020
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Число умерших от коронавируса в Саудовской Аравии впервые достигло 50 за сутки с момента начала пандемии, сообщает министерство здравоохранения королевства.
По данным минздрава, за последние сутки в Саудовской Аравии зафиксированы рекордные 50 летальных исходов, также за последние 24 часа выявлены 4 387 новых случаев заражения коронавирусом.
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Общее число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в королевстве достигло 190 823, выздоровели 130 766 человек, скончались 1649.
Саудовская Аравия по-прежнему занимает первое место в арабском мире по числу заболевших коронавирусом. Если в остальных странах Персидского залива, включая соседний Катар, который следовал за королевством по приросту инфицированных, за последнюю неделю этот показатель стал заметно ниже, то в Саудовской Аравии эпидемия по-прежнему нарастает.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗСаудовская АравияВ мире
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