Дело против экс-главы ОП Саратовской области повторно прекратили

САРАТОВ, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело в отношении бывшего председателя общественной палаты Саратовской области Александра Ландо, которого подозревали в мошенничестве на 6,6 миллиона рублей, повторно прекращено, сообщил член региональной ОП Николай Скворцов, опубликовавший подтверждающее фото письма следователя в адрес Ландо.
СУСК РФ по региону 25 апреля 2019 года информировал о возбуждении дела в отношении Ландо по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". По версии следствия, общественник с декабря 2014 года по июль 2018 года незаконно получил от гендиректора автотранспортного предприятия 6,6 миллиона рублей якобы за содействие его победе на муниципальном конкурсе перевозчиков, тогда как повлиять на это не мог. Скворцов 24 апреля заявил, что дело в отношении Ландо прекращено за отсутствием состава преступления. Позднее в прокуратуре области сообщили РИА Новости, что дело возобновлено.
"Двадцать девятого июня второй раз уголовное дело Александра Соломоновича Ландо прекращено. В этот раз он извещен о праве на реабилитацию", - написал Скворцов на своей странице в соцсети Facebook.
Он опубликовал фото письма следователя в адрес Ландо, в котором сообщается о прекращении уголовного дела в отношении него за отсутствием состава преступления.
Комментарием следствия РИА Новости пока не располагает.
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