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Установку камер в кабинетах гинекологов в Калининграде признали законной
Следователи СК на нашли нарушений в установке видеокамер в кабинетах ультразвуковой диагностики в одной из женских консультаций в Калининграде, сказала РИА... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:41
следственный комитет россии (ск рф)
калининградская область
калининград
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), калининградская область, калининград, общество

Установку камер в кабинетах гинекологов в Калининграде признали законной

16:41 30.06.2020
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© РИА Новости / Александр КондратюкСмотровой кабинет
Смотровой кабинет
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Смотровой кабинет. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 30 июн - РИА Новости. Следователи СК на нашли нарушений в установке видеокамер в кабинетах ультразвуковой диагностики в одной из женских консультаций в Калининграде, сказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета РФ Наталья Гацко.
Сообщалось, что жительница Калининграда Екатерина Серебренникова обратилась в региональный минздрав и прокуратуру из-за того, что в кабинете УЗИ в женской консультации напротив кушетки для пациентов была установлена видеокамера, которую она заметила только во время приема. История вызвала общественный резонанс. Следственное управление СК по Калининградской области по поручению председателя СК РФ начало доследственную проверку по фактам возможного нарушения прав граждан.
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"Следователи установили, что система видеонаблюдения в медицинском учреждении установлена в соответствии со всеми нормами действующего законодательства об охране жизни и здоровья граждан. Видеозапись производится в целях обеспечения прав пациентов на получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества", - сказала Гацко.
По ее словам, следователи выяснили, что посторонние не имеют доступа к видеозаписям. При осуществлении записи изначально программой предустановленно ограничение на изображение, закрывающее обзор зоны, в которой производится осмотр пациентов. Изменение угла обзора камеры также невозможно, отметила представитель ведомства.
"Эти и другие сведения, полученные в достаточном объеме в ходе доследственной проверки, позволили следствию прийти к выводу об отсутствии состава какого-либо преступления в действиях должностных лиц медицинского учреждения, в связи с чем в возбуждении уголовного дела отказано", - сказала Гацко.
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