Установку камер в кабинетах гинекологов в Калининграде признали законной

КАЛИНИНГРАД, 30 июн - РИА Новости. Следователи Следователи СК на нашли нарушений в установке видеокамер в кабинетах ультразвуковой диагностики в одной из женских консультаций в Калининграде , сказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления следственного комитета РФ Наталья Гацко.

Сообщалось, что жительница Калининграда Екатерина Серебренникова обратилась в региональный минздрав и прокуратуру из-за того, что в кабинете УЗИ в женской консультации напротив кушетки для пациентов была установлена видеокамера, которую она заметила только во время приема. История вызвала общественный резонанс. Следственное управление СК по Калининградской области по поручению председателя СК РФ начало доследственную проверку по фактам возможного нарушения прав граждан.

"Следователи установили, что система видеонаблюдения в медицинском учреждении установлена в соответствии со всеми нормами действующего законодательства об охране жизни и здоровья граждан. Видеозапись производится в целях обеспечения прав пациентов на получение медицинской помощи необходимого объема и надлежащего качества", - сказала Гацко.

По ее словам, следователи выяснили, что посторонние не имеют доступа к видеозаписям. При осуществлении записи изначально программой предустановленно ограничение на изображение, закрывающее обзор зоны, в которой производится осмотр пациентов. Изменение угла обзора камеры также невозможно, отметила представитель ведомства.