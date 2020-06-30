Суд снизил приговор экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мосгорсуд на четыре месяца, до 13 лет 8 месяцев смягчил приговор экс-министру финансов Мосгорсуд на четыре месяца, до 13 лет 8 месяцев смягчил приговор экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову за хищение 14 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе суда.

"Суд постановил исключить … квалифицирующий признак "с использованием своего служебного положения", по данному эпизоду Кузнецову снижено наказание. Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет 8 месяцев колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.

Как следует из обвинительного заключения, в 2005-2008 годы Кузнецов вместе с другими чиновниками правительства Подмосковья входил в преступную группировку, расхищавшую муниципальную собственность. Мошенники "похитили право требования задолженности" у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество Московской областной инвестиционной трастовой компании.

Следственный комитет вел расследование более десяти лет - оно осложнялось тем, что Кузнецов долго скрывался за границей. Бывший чиновник был задержан в 2013 году во Франции , но экстрадировали в Россию только в начале 2019 года.

Ущерб от хищений превысил 14 миллиардов рублей. Бывший чиновник признал вину и рассчитывал на особый порядок судебного решения, гарантирующий более мягкое наказание, но суд отказал. Прокурор и потерпевшие со своей стороны заметили, что Кузнецов так и не компенсировал ущерб.

Бежавший в США сообщник экс-министра финансов Подмосковья Дмитрий Котляренко 31 июля заочно приговорен в России к 11 годам колонии по статьям о мошенничестве и отмыванию. Ряд других участников аферы получили реальные сроки.

Бывшая жена Кузнецова Жанна Булах, которую следствие считает еще одной участницей махинаций, в январе 2018 года была заочно приговорена столичным судом к 11 годам колонии. Она объявлена в международный розыск, но на ее выдачу силовики не рассчитывают – Булах является гражданкой США и живет в Штатах, с которыми у России нет двустороннего соглашения о выдаче преступников.