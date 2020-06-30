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Суд снизил приговор экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову
Мосгорсуд на четыре месяца, до 13 лет 8 месяцев смягчил приговор экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову за хищение 14 миллиардов рублей, сообщили... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:51
алексей кузнецов (экс-глава минфина подмосковья)
задержание экс-министра финансов подмосковья
франция
московская область (подмосковье)
происшествия
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РИА Новости
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353
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алексей кузнецов (экс-глава минфина подмосковья), задержание экс-министра финансов подмосковья, франция, московская область (подмосковье), происшествия

Суд снизил приговор экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову

16:40 30.06.2020 (обновлено: 16:51 30.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мосгорсуд на четыре месяца, до 13 лет 8 месяцев смягчил приговор экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову за хищение 14 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе суда.
"Суд постановил исключить … квалифицирующий признак "с использованием своего служебного положения", по данному эпизоду Кузнецову снижено наказание. Окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет 8 месяцев колонии общего режима", - рассказал собеседник агентства.
Как следует из обвинительного заключения, в 2005-2008 годы Кузнецов вместе с другими чиновниками правительства Подмосковья входил в преступную группировку, расхищавшую муниципальную собственность. Мошенники "похитили право требования задолженности" у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Московской области, а также имущество Московской областной инвестиционной трастовой компании.
Следственный комитет вел расследование более десяти лет - оно осложнялось тем, что Кузнецов долго скрывался за границей. Бывший чиновник был задержан в 2013 году во Франции, но экстрадировали в Россию только в начале 2019 года.
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Ущерб от хищений превысил 14 миллиардов рублей. Бывший чиновник признал вину и рассчитывал на особый порядок судебного решения, гарантирующий более мягкое наказание, но суд отказал. Прокурор и потерпевшие со своей стороны заметили, что Кузнецов так и не компенсировал ущерб.
Бежавший в США сообщник экс-министра финансов Подмосковья Дмитрий Котляренко 31 июля заочно приговорен в России к 11 годам колонии по статьям о мошенничестве и отмыванию. Ряд других участников аферы получили реальные сроки.
Бывшая жена Кузнецова Жанна Булах, которую следствие считает еще одной участницей махинаций, в январе 2018 года была заочно приговорена столичным судом к 11 годам колонии. Она объявлена в международный розыск, но на ее выдачу силовики не рассчитывают – Булах является гражданкой США и живет в Штатах, с которыми у России нет двустороннего соглашения о выдаче преступников.
Булах питает слабость к антиквариату и драгоценностям. Следствие установило, что перед отъездом в США она пыталась вывезти через Финляндию коллекцию роскошных предметов, включающую в себя картины, иконы, книги, антикварную мебель, оружие и ювелирные украшения – всего почти 1400 позиций. Некоторое время ее коллекция была арестована в рамках расследования уголовного дела, сейчас полотна и другие ценности передаются подмосковным музеям.
0610311
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Алексей Кузнецов (экс-глава Минфина Подмосковья)Задержание экс-министра финансов ПодмосковьяФранцияМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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