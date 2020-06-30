В Химках оценили масштаб разлива нефтепродуктов на водохранилище

"В ходе осмотра была подтверждена информация об аварийном сбросе в водный объект. В пойме реки были обнаружены пятна от нефтепродуктов. Специалистами ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО" были отобраны пробы воды. На 25 июня 2020 года площадь загрязнения составила 500 квадратных метров. Накануне, по информации Росводресуров, площадь разлива нефтепродуктов на Химкинском водохранилище достигла 30 тысяч квадратных метров, по результатам проб предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в реке превышена более чем в 1 тысячу раз", - говорится в сообщении.