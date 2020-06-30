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В Химках оценили масштаб разлива нефтепродуктов на водохранилище
Площадь разлива нефтепродуктов на Химкинском водохранилище достигла 30 тысяч квадратных метров, по результатам проб предельно допустимая концентрация... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:36
новости подмосковья
химки
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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60
химки, происшествия

В Химках оценили масштаб разлива нефтепродуктов на водохранилище

16:36 30.06.2020
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© РИА Новости / В. Павлов / Перейти в фотобанкХимкинское водохранилище
Химкинское водохранилище
© РИА Новости / В. Павлов
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Химкинское водохранилище. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Площадь разлива нефтепродуктов на Химкинском водохранилище достигла 30 тысяч квадратных метров, по результатам проб предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в реке превышена более чем в 1 тысячу раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования.
Ранее специалисты выявили загрязнение на поверхности реки Чернавка в Химках. По предварительным данным, нефтепродукты вытекли из стока ливневой канализации "Химводосток", на которое ведомство неоднократно жаловалось в суд. Позже на месте было осмотрено 12 колодцев на коллекторе в разных частях города. Также стало известно, что компания-эксплуатант коллектора реки не имела разрешения на сбросы загрязняющих веществ, ей выданы протоколы о нарушении природоохранного законодательства.
"В ходе осмотра была подтверждена информация об аварийном сбросе в водный объект. В пойме реки были обнаружены пятна от нефтепродуктов. Специалистами ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО" были отобраны пробы воды. На 25 июня 2020 года площадь загрязнения составила 500 квадратных метров. Накануне, по информации Росводресуров, площадь разлива нефтепродуктов на Химкинском водохранилище достигла 30 тысяч квадратных метров, по результатам проб предельно допустимая концентрация нефтепродуктов в реке превышена более чем в 1 тысячу раз", - говорится в сообщении.
С наибольшей вероятностью источником загрязнения стали несколько объектов, расположенных на территории ГВСУ "Спецстрой", рассказали в пресс-службе.
Для ликвидации загрязнения установлены боновые заграждения в русле реки. Кроме этого, специалисты МУП "Химводосток" занимаются расчисткой русла, откачкой нефтепродуктов из колодцев.
"По итогам работы природоохранных ведомств будут установлены все предприятия, причастные к сбросам отходов и неочищенных стоков. Они будут привлечены к административной ответственности за грубые нарушения в сфере обращения с отходами", - отметили в пресс-службе.
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