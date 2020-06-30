Парламент Армении внес изменения в закон о конституционном суде

"Парламент Армении 80 голосами за и одним против принял во втором и окончательном чтении изменения в закон "О конституционном суде", - заявил, оглашая результаты голосования, спикер парламента Арарат Мирзоян.

Решением парламента, в частности, признается утратившим силу положение закона, согласно которому назначенные до вступления в силу обновленной конституции в 2018 году члены КС продолжают исполнять свои обязанности и по истечении 12-летнего срока.