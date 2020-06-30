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Парламент Армении внес изменения в закон о конституционном суде
Парламент Армении внес изменения в закон "О конституционном суде" для лишения полномочий трех судей КС и смещения председателя суда. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:36
грайр товмасян
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353
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грайр товмасян, арпине ованнисян, армения, в мире

Парламент Армении внес изменения в закон о конституционном суде

16:36 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЕреван
Ереван
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ереван. Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 июн – РИА Новости. Парламент Армении внес изменения в закон "О конституционном суде" для лишения полномочий трех судей КС и смещения председателя суда.
Ранее власти Армении заявили, что по внесенным в конституцию поправкам с 26 июня глава КС Грайр Товмасян смещается с должности, а полномочия трех судей прекращаются. Бывший вице-спикер парламента, экс-глава минюста Арпине Ованнисян заявила, что власти не могут увольнять судей конституционного суда, пока не внесены изменения в соответствующую статью закона о КС. Кроме того, четверо судей отмечали, что эта статья не была оспорена в конституционном суде, не сочтена противоречащей конституции и не признана парламентом утратившей силу.
"Парламент Армении 80 голосами за и одним против принял во втором и окончательном чтении изменения в закон "О конституционном суде", - заявил, оглашая результаты голосования, спикер парламента Арарат Мирзоян.
Решением парламента, в частности, признается утратившим силу положение закона, согласно которому назначенные до вступления в силу обновленной конституции в 2018 году члены КС продолжают исполнять свои обязанности и по истечении 12-летнего срока.
Принятые во вторник законодательные поправки должны быть подписаны президентом республики.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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