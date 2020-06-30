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В Турции задержали 67 человек в ходе антинаркотической операции
Сотрудники турецких правоохранительных органов задержали по меньшей мере 67 подозреваемых и изъяли свыше 10 миллионов долларов в ходе самой масштабной операции... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:36
сулейман сойлу
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сулейман сойлу, hurriyet, эквадор, бразилия, испания, в мире

В Турции задержали 67 человек в ходе антинаркотической операции

16:36 30.06.2020
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© AP Photo / Emrah GurelТурецкие полицейские
Турецкие полицейские
© AP Photo / Emrah Gurel
Турецкие полицейские. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сотрудники турецких правоохранительных органов задержали по меньшей мере 67 подозреваемых и изъяли свыше 10 миллионов долларов в ходе самой масштабной операции по борьбе с наркотиками в Турции, сообщает газета Hurriyet со ссылкой на МВД.
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу во вторник сообщил, что в результате этой длительной операции, проведенной в 11 провинциях, властям удалось остановить незаконный оборот наркотиков объемом почти в 73 миллиона долларов. Целью операции стала организация, занимающаяся наркоторговлей, которая действует во многих странах, в том числе в Нидерландах, Бельгии, Испании, Италии, Чили, Эквадоре и Бразилии.
"Это была крупнейшая операция в истории республики. Была проведена крупнейшая операция против доходов от наркотиков и преступности" - заявил в ходе пресс-конференции Сойлу.
Отмечается, что всего планируется задержать 94 человека. Правоохранители также конфисковали несколько объектов недвижимости, сейфы, активы и банковские счета членов преступной группировки и 16 имеющих к ним компаний.
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