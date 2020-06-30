https://ria.ru/20200630/1573693620.html
В Турции задержали 67 человек в ходе антинаркотической операции
Сотрудники турецких правоохранительных органов задержали по меньшей мере 67 подозреваемых и изъяли свыше 10 миллионов долларов в ходе самой масштабной операции... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:36
2020-06-30T16:36
сулейман сойлу
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https://ria.ru/20200630/1573692708.html
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бразилия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сулейман сойлу, hurriyet, эквадор, бразилия, испания, в мире