В Иркутске в формате онлайн прошел конкурс "Мост китайского языка "

В этом году, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, впервые конкурс в Иркутске был организован в формате онлайн. Это не помешало участникам продемонстрировать свой уровень владения китайским языком и показать свои знания в области истории, географии, литературы Китая.