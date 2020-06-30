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В Иркутске в формате онлайн прошел конкурс "Мост китайского языка "
В Иркутске 27 июня прошел отборочный тур Всероссийского конкурса "Мост китайского языка" среди студентов и школьников. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:35
2020-06-30T16:35
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РИА Новости
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китай, иркутск
МОСКВА, 30 июн - Проект "Россия-Китай: Главное".
В Иркутске
27 июня прошел отборочный тур Всероссийского конкурса "Мост китайского языка" среди студентов и школьников.
Организатором выступил институт Конфуция при поддержке генерального консульства КНР.
"Мост китайского языка" - самый престижный конкурс на знание китайского языка, истории и культуры Китая
. Финальный этап этого конкурса проводится в Китае ежегодно с 2002 года. Предварительные отборочные туры проходят в 182 странах мира.
В этом году, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, впервые конкурс в Иркутске был организован в формате онлайн. Это не помешало участникам продемонстрировать свой уровень владения китайским языком и показать свои знания в области истории, географии, литературы Китая.
Конкурс состоял из трех этапов: номер художественной самодеятельности (видеоролики участников с выступлением могли оценить жюри и зрители на канале YouTube), ответы на вопросы по страноведению Китая и беседа с членами жюри на китайском языке на темы, связанные с различными проблемами современного общества.