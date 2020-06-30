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Ростуризм рассчитывает, что курортный сезон продлится до глубокой осени
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова выразила уверенность, что курортный сезон 2020 года в России продлится до глубокой осени. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:56
россия
зарина догузова
новости - туризм
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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россия, зарина догузова, новости - туризм, общество

Ростуризм рассчитывает, что курортный сезон продлится до глубокой осени

16:56 30.06.2020
172
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи
Отдыхающие на пляже Ривьера в Центральном районе города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Центральном районе города Сочи. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова выразила уверенность, что курортный сезон 2020 года в России продлится до глубокой осени.
"Нам бы очень хотелось, чтобы все новые программы, которые мы с коллегами запустили, были продлены до конца октября - начала ноября. Мы для себя решили, и бизнес нас поддерживает, чтобы курортный сезон был продлен хотя бы до конца октября", - сказал она, выступая на пресс-конференции "Старт чартерной программы TUI Россия в Бурятию".
"Нам точно есть что показать туристам. Дай Бог, с погодой нам повезет. Я верю, что курортный сезон в нашей стране в этом году продлится до глубокой осени. Мы будем готовы поддержать туроператоров и в осенний период", - прокомментировала ситуацию Догузова.
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