Ростуризм рассчитывает, что курортный сезон продлится до глубокой осени

"Нам бы очень хотелось, чтобы все новые программы, которые мы с коллегами запустили, были продлены до конца октября - начала ноября. Мы для себя решили, и бизнес нас поддерживает, чтобы курортный сезон был продлен хотя бы до конца октября", - сказал она, выступая на пресс-конференции "Старт чартерной программы TUI Россия в Бурятию".