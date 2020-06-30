https://ria.ru/20200630/1573693560.html
Ростуризм рассчитывает, что курортный сезон продлится до глубокой осени
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова выразила уверенность, что курортный сезон 2020 года в России продлится до глубокой осени. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:56
2020-06-30T16:56
россия
зарина догузова
новости - туризм
общество
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2
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, зарина догузова, новости - туризм, общество