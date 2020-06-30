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Минобороны попросили помочь ликвидировать утечку нефтепродуктов в Химках
Власти Подмосковья обратились к заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову с просьбой помочь ликвидировать утечку нефтепродуктов на Химкинском... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:49
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министерство обороны рф (минобороны рф), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), московская область (подмосковье), химки, общество

Минобороны попросили помочь ликвидировать утечку нефтепродуктов в Химках

16:31 30.06.2020 (обновлено: 16:49 30.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваФлаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Власти Подмосковья обратились к заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову с просьбой помочь ликвидировать утечку нефтепродуктов на Химкинском водохранилище, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.
Ранее специалисты выявили загрязнение на поверхности реки Чернавка в Химках. По предварительным данным, нефтепродукты вытекли из стока ливневой канализации "Химводостока", на который ведомство неоднократно жаловалось в суд. Позже на месте было осмотрено 12 колодцев на коллекторе в разных частях города. Также стало известно, что компания-эксплуатант коллектора реки не имела разрешения на сбросы загрязняющих веществ, ей выданы протоколы о нарушении природоохранного законодательства.
"При осмотре земельного участка были обнаружены открытые резервуары с нефтепродуктами и заброшенная АЗС с подземными резервуарами. Правительство Московской области обратилось к заместителю министра обороны Тимуру Вадимовичу Иванову с просьбой вмешаться в ситуацию и ликвидировать утечку нефтепродуктов, а также выделить силы и средства для устранения вреда, причиненного окружающей среде. Работы по определению балансодержателя указанного колодца и категории земель назначения продолжаются совместно с военной прокуратурой", - говорится в сообщении.
Вероятнее всего источником загрязнения стали несколько объектов, расположенных на территории ГВСУ "Спецстрой", рассказали в пресс-службе.
Для ликвидации загрязнения установлены боновые заграждения в русле реки. Кроме этого, специалисты МУП "Химводосток" занимаются расчисткой русла, откачкой нефтепродуктов из колодцев.
"По итогам работы природоохранных ведомств будут установлены все предприятия, причастные к сбросам отходов и неочищенных стоков. Они будут привлечены к административной ответственности за грубые нарушения в сфере обращения с отходами", - отметили в пресс-службе.
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Московская область (Подмосковье)ХимкиОбщество
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