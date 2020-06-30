Минобороны попросили помочь ликвидировать утечку нефтепродуктов в Химках

"При осмотре земельного участка были обнаружены открытые резервуары с нефтепродуктами и заброшенная АЗС с подземными резервуарами. Правительство Московской области обратилось к заместителю министра обороны Тимуру Вадимовичу Иванову с просьбой вмешаться в ситуацию и ликвидировать утечку нефтепродуктов, а также выделить силы и средства для устранения вреда, причиненного окружающей среде. Работы по определению балансодержателя указанного колодца и категории земель назначения продолжаются совместно с военной прокуратурой", - говорится в сообщении.