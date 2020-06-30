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В Севастополе с 1 июля снимут блокпосты, введенные из-за коронавируса
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что работа блокпостов на въезде в город в целях профилактики коронавирусной... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:45
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, севастополь, общество

В Севастополе с 1 июля снимут блокпосты, введенные из-за коронавируса

16:30 30.06.2020 (обновлено: 16:45 30.06.2020)
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© РИА Новости / Анна Садовникова / Перейти в фотобанкБлокпост на въезде в Севастополь
Блокпост на въезде в Севастополь
© РИА Новости / Анна Садовникова
Перейти в фотобанк
Блокпост на въезде в Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что работа блокпостов на въезде в город в целях профилактики коронавирусной инфекции отменятся с 1 июля.
"С 1 июля, с завтрашнего дня снимаем работу на блокпостах (на въезде в город) ", - сказал Развожаев в ходе заседания регионального оперативного штаба во вторник.
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Он отметил, что ситуация с заболеваемостью в регионе и количество свободных инфекционных коек позволяют принять такое решение.
Блок-посты были развернуты на всех трассах, ведущих в Севастополь, 31 марта для проверки состояния приезжающих и разрешительных документов. В июне на постах начали тестирование тех, кто направлялся в город на отдых, на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19СевастопольОбщество
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