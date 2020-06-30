В Севастополе с 1 июля снимут блокпосты, введенные из-за коронавируса

"С 1 июля, с завтрашнего дня снимаем работу на блокпостах (на въезде в город) ", - сказал Развожаев в ходе заседания регионального оперативного штаба во вторник.

Блок-посты были развернуты на всех трассах, ведущих в Севастополь, 31 марта для проверки состояния приезжающих и разрешительных документов. В июне на постах начали тестирование тех, кто направлялся в город на отдых, на коронавирус.