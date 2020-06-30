https://ria.ru/20200630/1573693328.html
В Севастополе с 1 июля снимут блокпосты, введенные из-за коронавируса
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил, что работа блокпостов на въезде в город в целях профилактики коронавирусной... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:30
2020-06-30T16:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
севастополь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569634492_0:0:3068:1725_1400x0_80_0_0_af9991da547c49ad148f9bf1b2257ea9.jpg
севастополь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569634492_0:0:3068:1725_1400x0_80_0_0_af9991da547c49ad148f9bf1b2257ea9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569634492_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_992912fba5384084d0dff6dc35c47bed.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569634492_302:0:2350:2048_1400x0_80_0_0_05aadef1f55a4a9d12858d69cf019432.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, севастополь, общество