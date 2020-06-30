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В Архангельской области продлили ограничения по коронавирусу
Власти Архангельской области приняли решение продлить ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса в регионе до 7 июля, сообщил правовой РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:28
2020-06-30T16:28
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МУРМАНСК, 30 июн – РИА Новости.
Власти Архангельской области
приняли решение продлить ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса
в регионе до 7 июля, сообщил правовой департамент облправительства.
"Ограничительные меры в целях недопущения распространения COVID-2019 на всей территории области остаются без изменений и продлеваются до 7 июля 2020 года включительно", - говорится в сообщении.
Такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба, в ходе которого обсуждалась санитарно-эпидемиологическая ситуация в области и возможность дальнейшего поэтапного снятия в регионе ограничительных мер.
Так, оценивалась возможность дифференцированного подхода к снятию ограничений в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципальных образованиях. В частности, предварительно рассматривалась возможность разрешения бронирования и приема гостей в средствах размещения на территории области, работы организаций общественного питания, услуг, предоставляемых на открытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах), за исключением территории Архангельской агломерации - Архангельска
, Новодвинска
, Северодвинска
и Приморского района
.
"Решением оперативного штаба снятие таких ограничительных мер на территории области на данном этапе признано преждевременным. Дальнейшее поэтапное снятие ограничительных мер будет рассмотрено после мониторинга ситуации с распространением COVID-2019 на территории области", - пояснили в правительстве.
По последним данным, в Архангельской области коронавирусом с начала пандемии заразились более 5,6 тысячи человек, средний ежедневный прирост превышает 100 человек, 28 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.