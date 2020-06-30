В Архангельской области продлили ограничения по коронавирусу

МУРМАНСК, 30 июн – РИА Новости. Власти Власти Архангельской области приняли решение продлить ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса в регионе до 7 июля, сообщил правовой департамент облправительства.

"Ограничительные меры в целях недопущения распространения COVID-2019 на всей территории области остаются без изменений и продлеваются до 7 июля 2020 года включительно", - говорится в сообщении.

Такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба, в ходе которого обсуждалась санитарно-эпидемиологическая ситуация в области и возможность дальнейшего поэтапного снятия в регионе ограничительных мер.

Новодвинска, Северодвинска и Приморского района. Так, оценивалась возможность дифференцированного подхода к снятию ограничений в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципальных образованиях. В частности, предварительно рассматривалась возможность разрешения бронирования и приема гостей в средствах размещения на территории области, работы организаций общественного питания, услуг, предоставляемых на открытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах), за исключением территории Архангельской агломерации - Архангельска

"Решением оперативного штаба снятие таких ограничительных мер на территории области на данном этапе признано преждевременным. Дальнейшее поэтапное снятие ограничительных мер будет рассмотрено после мониторинга ситуации с распространением COVID-2019 на территории области", - пояснили в правительстве.

По последним данным, в Архангельской области коронавирусом с начала пандемии заразились более 5,6 тысячи человек, средний ежедневный прирост превышает 100 человек, 28 человек скончались.