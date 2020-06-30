Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573693206.html
В Архангельской области продлили ограничения по коронавирусу
Власти Архангельской области приняли решение продлить ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса в регионе до 7 июля, сообщил правовой РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
архангельская область
архангельск
северодвинск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d54c27d58b14dead0aea14959052c1cb.jpg
архангельская область
архангельск
северодвинск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_d54c27d58b14dead0aea14959052c1cb.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_114:0:2845:2048_1400x0_80_0_0_b0846b593db055786f3acff2c37014c1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571374825_455:0:2503:2048_1400x0_80_0_0_e9582a8e4ead6d10f6958e992dafc3a0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, архангельская область, архангельск, северодвинск, общество

В Архангельской области продлили ограничения по коронавирусу

16:28 30.06.2020
1428
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрхангельск
Архангельск
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Архангельск. Архивное фото
МУРМАНСК, 30 июн – РИА Новости. Власти Архангельской области приняли решение продлить ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса в регионе до 7 июля, сообщил правовой департамент облправительства.
"Ограничительные меры в целях недопущения распространения COVID-2019 на всей территории области остаются без изменений и продлеваются до 7 июля 2020 года включительно", - говорится в сообщении.
Такое решение принято по итогам заседания оперативного штаба, в ходе которого обсуждалась санитарно-эпидемиологическая ситуация в области и возможность дальнейшего поэтапного снятия в регионе ограничительных мер.
Так, оценивалась возможность дифференцированного подхода к снятию ограничений в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципальных образованиях. В частности, предварительно рассматривалась возможность разрешения бронирования и приема гостей в средствах размещения на территории области, работы организаций общественного питания, услуг, предоставляемых на открытом воздухе (в летних кафе, на летних верандах, террасах), за исключением территории Архангельской агломерации - Архангельска, Новодвинска, Северодвинска и Приморского района.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
"Решением оперативного штаба снятие таких ограничительных мер на территории области на данном этапе признано преждевременным. Дальнейшее поэтапное снятие ограничительных мер будет рассмотрено после мониторинга ситуации с распространением COVID-2019 на территории области", - пояснили в правительстве.
По последним данным, в Архангельской области коронавирусом с начала пандемии заразились более 5,6 тысячи человек, средний ежедневный прирост превышает 100 человек, 28 человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
200000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАрхангельская областьАрхангельскСеверодвинскОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Карелия отменила самоизоляцию для приезжих из других регионов
Блокпост на въезде в Севастополь
В Севастополе с 1 июля снимут блокпосты, введенные из-за коронавируса
Флаг на здании министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны попросили помочь ликвидировать утечку нефтепродуктов в Химках
Стенд Сбербанка на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Сбербанк выдаст "Аэрофлоту" кредит на оплату текущих расходов
Смотровой кабинет
Установку камер в кабинетах гинекологов в Калининграде признали законной
Авиабилеты и паспорта
ФАС предложила закрепить право продавать ваучеры на авиабилеты
Турецкие полицейские
В Турции задержали 67 человек в ходе антинаркотической операции
Ученики во время урока
Калининградские власти надеются, что школьники сядут за парты 1 сентября
Египетская пустыня
В Египте обнаружили новое месторождение золота
Судоремонтный завод Звездочка в Северодвинске
В ОСК оценили ситуацию с коронавирусом на судозаводах в Северодвинске
Тест на коронавирус
В Ираке число заразившихся коронавирусом достигло 49 109
Врачи в госпитале COVID-19
Архангельские медики вылечили пациента, болевшего коронавирусом 56 дней
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после гибели ребенка под Анапой
Пробная сдача Единого государственного экзамена в лицее No 88 в Екатеринбурге
Рособрнадзор рассказал о проведении пробных ЕГЭ
Кресла для судей в зале заседаний
Суд снизил приговор экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:26Пошлина на экспорт нефти из России повышается на до $37,8 за тонну
07:25В Подмосковье открываются фитнес-центры, ЗАГСы и пляжи
07:21В России для туристов открываются 67 регионов
07:19В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
07:18В России рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 5%
07:16Рейс из Эквадора вернет на родину также россиян из Боливии и Перу
07:15Украина и Польша запускают виртуальное соединение своих газовых систем
07:12Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту
07:11В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
Лента новостейМолния