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В ДНР заявили, что уничтожили минометную позицию силовиков в Донбассе
Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило минометную позицию украинских силовиков в Донбассе, с которой велся огонь по западным... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:26
ситуация в днр и лнр
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РИА Новости
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353
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, донецк (донецкая область), в мире

В ДНР заявили, что уничтожили минометную позицию силовиков в Донбассе

16:26 30.06.2020
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило минометную позицию украинских силовиков в Донбассе, с которой велся огонь по западным окраинам Донецка, заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки.
По словам Никитина, украинские силовики вели огонь по западным окраинам Донецка. В результате обстрела загорелся дом, были повреждены два дома и ЛЭП.
"Адекватными действиями подразделений Народной милиции ДНР огневая активность противника была своевременно подавлена. По предварительной информации, уничтожена позиция 82-миллимитрового миномета, двое боевиков ранены", - сказал представитель ведомства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)В мире
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