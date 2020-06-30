В ДНР заявили, что уничтожили минометную позицию силовиков в Донбассе

ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило минометную позицию украинских силовиков в Донбассе , с которой велся огонь по западным окраинам Донецка , заявил во вторник журналистам представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки.

По словам Никитина, украинские силовики вели огонь по западным окраинам Донецка. В результате обстрела загорелся дом, были повреждены два дома и ЛЭП.