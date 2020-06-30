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В Египте обнаружили новое месторождение золота
Новое месторождение золота с запасами более одного миллиона унций обнаружено в Восточной пустыне в Египте, сообщило во вторник министерство нефти и минеральных... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:26
египет
экономика
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египет, экономика

В Египте обнаружили новое месторождение золота

16:26 30.06.2020
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© РИА Новости / Наталья ПоповаЕгипетская пустыня
Египетская пустыня
© РИА Новости / Наталья Попова
Египетская пустыня. Архивное фото
КАИР, 30 июн – РИА Новости. Новое месторождение золота с запасами более одного миллиона унций обнаружено в Восточной пустыне в Египте, сообщило во вторник министерство нефти и минеральных ресурсов.
"Новое коммерческое месторождение расположено в районе Икат в Восточной пустыне, запасы золота составляют более миллиона унций по минимальным оценкам. Степень извлечения золота – 95%, это один из самых высоких показателей, а инвестиции в течение десяти лет превысят миллиард долларов", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе ведомства.
Месторождение расположено в концессионной зоне компании Shalateen. Планируется, что Shalateen совместно с Управлением минеральных ресурсов Египта создадут совместную компанию, которая станет третьей в Египте, работающей в сфере добычи золота.
Министр нефти Тарек аль-Мулла сообщил в связи с открытием, что министерство продолжает работать над программой по развитию отрасли добычи минеральных ресурсов. По его словам, ведомство планирует привлечь порядка 375 миллионов долларов иностранных инвестиций в эту отрасль за ближайшие два года, а к 2030 году довести эту цифру до отметки в 700 миллионов долларов, а максимум – до миллиарда долларов.
Золото. Архивное фото
20 июля 2018, 15:57
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Ведомство сообщило также, что ввиду пандемии коронавируса принято решение продлить срок приема заявок на первый аукцион по добыче золота до 15 сентября – ранее предполагалось, что заявки можно будет подать до 15 июля.
В марте власти Египта объявили международный аукцион на добычу золота в Восточной пустыне страны в режиме налогов и роялти (tax and royalty). Тогда министр нефти сообщал, что на аукционе будут предложены блоки общей площадью в 56 тысяч квадратных километров, площадь каждого из блоков доходит до 160 квадратных километров.
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