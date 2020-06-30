https://ria.ru/20200630/1573692954.html
Карелия отменила самоизоляцию для приезжих из других регионов
Карелия отменяет двухнедельную самоизоляцию для приезжающих из других регионов РФ, для въезжающих в республику из-за рубежа карантин сохраняется, сообщил глава... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:25
2020-06-30T18:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
артур парфенчиков
республика карелия
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), артур парфенчиков, республика карелия, общество
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
Карелия отменяет двухнедельную самоизоляцию для приезжающих из других регионов РФ, для въезжающих в республику из-за рубежа карантин сохраняется, сообщил глава региона Артур Парфенчиков
.
Режим самоизоляции был введен в республике в рамках ограничительных мер, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции.
"Тем, кто приезжает в Карелию из других регионов, теперь не нужно соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Распоряжение об этом подписал накануне", - написал
Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".
Как отметил губернатор, режим самоизоляции сыграл большую роль и позволил не допустить резкого подъема заболеваемости коронавирусом в регионе. По его словам, решение об отмене двухнедельного карантина было принято совместно с региональным Роспотребнадзором
,
При этом, подчеркнул Парфенчиков, все прибывшие по-прежнему обязаны сообщить о себе на горячую линию Минздрава. Жители других регионов, приезжающие в Карелию в командировку, должны иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не более чем за два дня до прибытия в республику, добавил он.
"Для лиц, прибывших из-за рубежа, требование о 14-дневном карантине сохраняется", - сказал глава региона.
Кроме того, сообщил Парфенчиков, снимаются ограничения для жителей республики с хроническими заболеваниями и людей старше 60 лет. Также в полном объеме начинают предоставлять услуги МФЦ. А вот начало детской летней оздоровительной кампания переносится на на две недели – на 13 июля.
По состоянию на 30 июня, в Карелии 1 337 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 (плюс 43 за сутки). За все время выздоровели 599 человек (плюс 30 за сутки), скончались шесть человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.