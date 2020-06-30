Карелия отменила самоизоляцию для приезжих из других регионов

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Карелия отменяет двухнедельную самоизоляцию для приезжающих из других регионов РФ, для въезжающих в республику из-за рубежа карантин сохраняется, сообщил глава региона Карелия отменяет двухнедельную самоизоляцию для приезжающих из других регионов РФ, для въезжающих в республику из-за рубежа карантин сохраняется, сообщил глава региона Артур Парфенчиков

Режим самоизоляции был введен в республике в рамках ограничительных мер, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции.

"Тем, кто приезжает в Карелию из других регионов, теперь не нужно соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Распоряжение об этом подписал накануне", - написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".

Как отметил губернатор, режим самоизоляции сыграл большую роль и позволил не допустить резкого подъема заболеваемости коронавирусом в регионе. По его словам, решение об отмене двухнедельного карантина было принято совместно с региональным Роспотребнадзором

При этом, подчеркнул Парфенчиков, все прибывшие по-прежнему обязаны сообщить о себе на горячую линию Минздрава. Жители других регионов, приезжающие в Карелию в командировку, должны иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не более чем за два дня до прибытия в республику, добавил он.

"Для лиц, прибывших из-за рубежа, требование о 14-дневном карантине сохраняется", - сказал глава региона.

Кроме того, сообщил Парфенчиков, снимаются ограничения для жителей республики с хроническими заболеваниями и людей старше 60 лет. Также в полном объеме начинают предоставлять услуги МФЦ. А вот начало детской летней оздоровительной кампания переносится на на две недели – на 13 июля.

По состоянию на 30 июня, в Карелии 1 337 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 (плюс 43 за сутки). За все время выздоровели 599 человек (плюс 30 за сутки), скончались шесть человек.