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Карелия отменила самоизоляцию для приезжих из других регионов
Карелия отменяет двухнедельную самоизоляцию для приезжающих из других регионов РФ, для въезжающих в республику из-за рубежа карантин сохраняется, сообщил глава... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:27
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), артур парфенчиков, республика карелия, общество

Карелия отменила самоизоляцию для приезжих из других регионов

16:25 30.06.2020 (обновлено: 18:27 30.06.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Карелия отменяет двухнедельную самоизоляцию для приезжающих из других регионов РФ, для въезжающих в республику из-за рубежа карантин сохраняется, сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
Режим самоизоляции был введен в республике в рамках ограничительных мер, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции.
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"Тем, кто приезжает в Карелию из других регионов, теперь не нужно соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Распоряжение об этом подписал накануне", - написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".
Как отметил губернатор, режим самоизоляции сыграл большую роль и позволил не допустить резкого подъема заболеваемости коронавирусом в регионе. По его словам, решение об отмене двухнедельного карантина было принято совместно с региональным Роспотребнадзором,
При этом, подчеркнул Парфенчиков, все прибывшие по-прежнему обязаны сообщить о себе на горячую линию Минздрава. Жители других регионов, приезжающие в Карелию в командировку, должны иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус, полученный не более чем за два дня до прибытия в республику, добавил он.
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"Для лиц, прибывших из-за рубежа, требование о 14-дневном карантине сохраняется", - сказал глава региона.
Кроме того, сообщил Парфенчиков, снимаются ограничения для жителей республики с хроническими заболеваниями и людей старше 60 лет. Также в полном объеме начинают предоставлять услуги МФЦ. А вот начало детской летней оздоровительной кампания переносится на на две недели – на 13 июля.
По состоянию на 30 июня, в Карелии 1 337 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 (плюс 43 за сутки). За все время выздоровели 599 человек (плюс 30 за сутки), скончались шесть человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Артур ПарфенчиковРеспублика КарелияОбщество
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