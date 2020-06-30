Калининградские власти надеются, что школьники сядут за парты 1 сентября

"Фейком я назвал предположение, что дистант становится вечным и только в таком формате мы будем детей наших учить. Это неправда... Никто и ничто пока не заменит очного общения, мы планируем с 1 сентября в этом году возобновить обучение в школах в обычном режиме. Конечно, если позволит ситуация с коронавирусом", - сказал Алиханов.