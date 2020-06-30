Калининградские власти надеются, что школьники сядут за парты 1 сентября

КАЛИНИНГРАД, 30 июн - РИА Новости. Калининградские власти рассчитывают, что школьники 1 сентября вернутся к очной форме обучения, если не будет ограничений по коронавирусу, сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов.
Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект постановления правительства РФ, согласно которому эксперимент по внедрению в российских школах и колледжах цифровой образовательной среды (ЦОС) планируется начать с сентября 2020 года. Ожидается, что возможности ЦОС апробируют в 14 регионах, в том числе в Калининградской области. В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что эксперимент означает перевод обучения из школы в режим онлайн.
"Фейком я назвал предположение, что дистант становится вечным и только в таком формате мы будем детей наших учить. Это неправда... Никто и ничто пока не заменит очного общения, мы планируем с 1 сентября в этом году возобновить обучение в школах в обычном режиме. Конечно, если позволит ситуация с коронавирусом", - сказал Алиханов.
Во вторник в Минпросвещения РФ прокомментировали, что эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды не предполагает отказа от традиционных уроков в школе, а лишь позволит их дополнить новыми ресурсами.
"Цифровая образовательная платформа - это часть нацпроекта, мы рады, что мы входим в пилотные регионы. По сути, это создание рабочего места на компьютере, где будут учебники, методические пособия в оцифрованном виде. И у детей, которые, например, заболели, будет возможность получать задания и не отставать от своих одноклассников. У родителей появится дополнительный контроль занятий", - добавил Алиханов.
По информации Минпросвещения РФ, проект постановления правительства "О проведении в 2020-2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды" позволит существенно расширить доступ учащихся к программам обучения. Речь идет не о замене очного обучения дистанционным, а о возможностях использования в очном образовательном процессе некоторых элементов цифровых программ.