СК завел дело после гибели ребенка под Анапой

"Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели восьмилетнего мальчика на песчаном пляже в районе станицы Благовещенской (часть 1 статьи 109 УК РФ). Установлено, что 29 июня 2020 года супруги с тремя малолетними детьми приехали на отдых в Анапу. По данным следствия, рано утром 30 июня 2020 года дети играли на песчаном пляже, при этом восьмилетний мальчик залез на дно ямы, которую они накануне выкопали с братом. В этот момент произошло осыпание песка на мальчика. Его брат, увидев произошедшее, позвал родителей, которые извлекли ребенка из-под завала и вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи. Между тем, несмотря на оказанную медицинскую помощь, малолетний скончался", - говорится в сообщении.