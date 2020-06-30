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СК завел дело после гибели ребенка под Анапой
Уголовное дело возбуждено в Анапе, где во время игры на пляже станицы Благовещенской погиб восьмилетний мальчик, предположительно, ребенка засыпало песком в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:21
анапа
краснодарский край
происшествия
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анапа, краснодарский край, происшествия

СК завел дело после гибели ребенка под Анапой

16:21 30.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Анапе, где во время игры на пляже станицы Благовещенской погиб восьмилетний мальчик, предположительно, ребенка засыпало песком в яме, которую он вырыл с братом, сообщает СУСК по Краснодарскому краю.
"Следственным отделом по городу Анапе СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели восьмилетнего мальчика на песчаном пляже в районе станицы Благовещенской (часть 1 статьи 109 УК РФ). Установлено, что 29 июня 2020 года супруги с тремя малолетними детьми приехали на отдых в Анапу. По данным следствия, рано утром 30 июня 2020 года дети играли на песчаном пляже, при этом восьмилетний мальчик залез на дно ямы, которую они накануне выкопали с братом. В этот момент произошло осыпание песка на мальчика. Его брат, увидев произошедшее, позвал родителей, которые извлекли ребенка из-под завала и вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи. Между тем, несмотря на оказанную медицинскую помощь, малолетний скончался", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время ведутся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Автомобиль скорой помощи
28 июня, 19:14
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