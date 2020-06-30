В уральском монастыре рассказали о конфликте со съемочной группой Собчак

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Сообщения о насилии над детьми в Среднеуральском женском монастыре не соответствуют действительности, заявил РИА Новости представитель запрещенного в священнослужении Сообщения о насилии над детьми в Среднеуральском женском монастыре не соответствуют действительности, заявил РИА Новости представитель запрещенного в священнослужении схиигумена Сергия (Николая Романова) Всеволод Могучев.

Ранее телеведущая Ксения Собчак сообщила, что приехала в Среднеуральский монастырь, чтобы собирать материал для своего расследования об избиении в нем детей, а также о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса. Позже Собчак заявила, что на съемочную группу напали. В Екатеринбургской епархии РИА Новости заявили, что изучают сообщения о насилии над детьми в 2009-2010 годах и разбирается, почему дело не было предано огласке до сих пор.

"Информация, на основании которой обвиняется монастырь, она не соответствует действительности. Я в этом уверен. Более того, монастырь – это одна большая семья. Если бы хотя бы один факт имел место, об этом бы знал весь монастырь", - сказал Могучев.

Он утверждает, что молодой человек, который приехал с Собчак и якобы заявлял, что являлся жертвой насилия в этом монастыре, напоказ курил, а во время конфликта грубо обхватил руками шею одного из прихожан. Могучев отметил, что съемочную группу вежливо просили не проходить на территорию монастыря.

"После этого они просто-напросто через лес, через кусты просто пробрались на территорию монастыря и, соответственно, выбежали, начали самовольную съемку. Я это оцениваю как провокацию", - добавил Могучев.

Комментируя выход фильма о воспитанниках школы при монастыре, он заявил, что ролик был готов к выпуску несколько недель назад, но из-за конфликта выпуск был задержан и совпал по времени выхода с обвинениями Собчак. "Это был просто фильм о монастыре на основе архивных съемок, который просто планировалось выпустить. Так получилось, что из-за всей этой ситуации выпуск затянулся, а потом совпал момент обвинений в адрес тех или иных людей. Фильм не готовился специально", - уточнил он.