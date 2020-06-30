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В уральском монастыре рассказали о конфликте со съемочной группой Собчак
Сообщения о насилии над детьми в Среднеуральском женском монастыре не соответствуют действительности, заявил РИА Новости представитель запрещенного в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:21
среднеуральский женский монастырь
схиигумен сергий (николай романов)
религия
новости - религия и мировоззрение
ксения собчак
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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среднеуральский женский монастырь, схиигумен сергий (николай романов), религия, новости - религия и мировоззрение, ксения собчак, происшествия

В уральском монастыре рассказали о конфликте со съемочной группой Собчак

16:21 30.06.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВъезд на территорию Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Въезд на территорию Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Въезд на территорию Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Сообщения о насилии над детьми в Среднеуральском женском монастыре не соответствуют действительности, заявил РИА Новости представитель запрещенного в священнослужении схиигумена Сергия (Николая Романова) Всеволод Могучев.
Ранее телеведущая Ксения Собчак сообщила, что приехала в Среднеуральский монастырь, чтобы собирать материал для своего расследования об избиении в нем детей, а также о схиигумене Сергии, запрещенном в священнослужении после высказываний о "псевдопандемии" коронавируса. Позже Собчак заявила, что на съемочную группу напали. В Екатеринбургской епархии РИА Новости заявили, что изучают сообщения о насилии над детьми в 2009-2010 годах и разбирается, почему дело не было предано огласке до сих пор.
Наталья Поклонская
28 июня, 20:38
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре
"Информация, на основании которой обвиняется монастырь, она не соответствует действительности. Я в этом уверен. Более того, монастырь – это одна большая семья. Если бы хотя бы один факт имел место, об этом бы знал весь монастырь", - сказал Могучев.
Он утверждает, что молодой человек, который приехал с Собчак и якобы заявлял, что являлся жертвой насилия в этом монастыре, напоказ курил, а во время конфликта грубо обхватил руками шею одного из прихожан. Могучев отметил, что съемочную группу вежливо просили не проходить на территорию монастыря.
"После этого они просто-напросто через лес, через кусты просто пробрались на территорию монастыря и, соответственно, выбежали, начали самовольную съемку. Я это оцениваю как провокацию", - добавил Могучев.
Комментируя выход фильма о воспитанниках школы при монастыре, он заявил, что ролик был готов к выпуску несколько недель назад, но из-за конфликта выпуск был задержан и совпал по времени выхода с обвинениями Собчак. "Это был просто фильм о монастыре на основе архивных съемок, который просто планировалось выпустить. Так получилось, что из-за всей этой ситуации выпуск затянулся, а потом совпал момент обвинений в адрес тех или иных людей. Фильм не готовился специально", - уточнил он.
Сейчас обстановка в монастыре спокойная, отметил представитель отца Сергия. По его словам, имеются "усиленные меры гражданского контроля", чтобы в монастыре не было провокаций, журналистов просят на территорию монастыря не приезжать.
Ксения Собчак
27 июня, 21:57Религия и мировоззрение
Появилось видео нападения на съемочную группу Собчак в монастыре на Урале
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Среднеуральский женский монастырьСхиигумен Сергий (Николай Романов)РелигияНовости - Религия и мировоззрениеКсения СобчакПроисшествия
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