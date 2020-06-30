Сбербанк выдаст "Аэрофлоту" кредит на оплату текущих расходов

"Сбербанк заключил с ПАО "Аэрофлот" кредитное соглашение на сумму 31 миллиард рублей сроком на пять лет. Кредитные средства планируется направить на оплату текущих расходов на авиакеросин, наземное обслуживание, приобретение запчастей и ремонт авиатехники, выплату заработной платы, оплату капитальных вложений и расходов по лизингу воздушных судов", - сказано в сообщении.