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Сбербанк выдаст "Аэрофлоту" кредит на оплату текущих расходов
Сбербанк выдаст "Аэрофлоту" кредит на 31 миллиард рублей сроком на пять лет на оплату текущих расходов компании, говорится в сообщении кредитной организации. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:29
аэрофлот
сбербанк россии
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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аэрофлот, сбербанк россии, экономика

Сбербанк выдаст "Аэрофлоту" кредит на оплату текущих расходов

16:29 30.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд Сбербанка на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Стенд Сбербанка на Российском инвестиционном форуме в Сочи
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Сбербанк выдаст "Аэрофлоту" кредит на 31 миллиард рублей сроком на пять лет на оплату текущих расходов компании, говорится в сообщении кредитной организации.
"Сбербанк заключил с ПАО "Аэрофлот" кредитное соглашение на сумму 31 миллиард рублей сроком на пять лет. Кредитные средства планируется направить на оплату текущих расходов на авиакеросин, наземное обслуживание, приобретение запчастей и ремонт авиатехники, выплату заработной платы, оплату капитальных вложений и расходов по лизингу воздушных судов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в качестве обеспечения по кредиту планируется получение государственной гарантии России.
"Сбербанк неизменно выступает надежным финансовым партнером и в тяжелый для авиационной отрасли период продолжает оказывать поддержку группе "Аэрофлот". В настоящее время мы наблюдаем оживление авиаперевозок. Кредит позволит компании обслуживать текущие расходы и выполнять обязательства перед партнерами до полного восстановления рынка", - прокомментировал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
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