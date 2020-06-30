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В МОТ спрогнозировали значительный рост числа безработных к концу года
Количество людей, потерявших работу из-за пандемии COVID-19, к концу 2020 года значительно превысит ранее прогнозируемые показатели и может достигнуть 400... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, международная организация труда, южная америка, европа, азия, экономика

В МОТ спрогнозировали значительный рост числа безработных к концу года

16:20 30.06.2020
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ЖЕНЕВА, 30 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество людей, потерявших работу из-за пандемии COVID-19, к концу 2020 года значительно превысит ранее прогнозируемые показатели и может достигнуть 400 миллионов, говорится в опубликованном во вторник новом докладе Международной организации труда.
В конце апреля эксперты МОТ заявляли, что свыше 300 миллионов человек лишатся работы и 1,6 миллиарда человек потеряют средства к существованию из-за карантинных мер в связи с COVID-19.
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Согласно новому прогнозу, при нынешней ситуации к концу года будут потеряны уже порядка 400 миллионов рабочих мест. Причем больше всего пострадают страны с низким и средним уровнем доходов населения.
Эксперты МОТ выработали три сценария развития ситуации на предстоящие два квартала нынешнего года. Согласно негативному сценарию, вторая волна заражений COVID-19 приведет к новым закрытиям рынков, что лишит работы порядка 340 миллионов человек. Объективный сценарий рассматривает ситуацию, при которой мировая экономика будет восстанавливаться, как и предполагалось. При этом количество рабочих мест в мире сократится на дополнительные 140 миллионов. Оптимистичный сценарий говорит о том, что экономика будет восстанавливаться быстрее прогнозов и потребует создания новых рабочих мест. При таком сценарии работу потеряют лишь 34 миллиона человек.
По оценкам МОТ, за второй квартал 2020 года в странах американского континента было потеряно 70 миллионов рабочих мест, больше всего в Южной Америке. Это самые большие потери, зарегистрированные на данный момент. В Европе и Центральной Азии работы лишились 45 миллионов человек. В Азии и тихоокеанском регионе сокращения коснулись 235 миллионов человек, еще 8 миллионов - в арабских странах, и 45 миллионов в Африке.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Международная организация трудаЮжная АмерикаЕвропаАзияЭкономика
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