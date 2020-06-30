Собянин открыл станцию Сетунь МЦД-1 после реконструкции

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мэр Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции остановочный пункт Сетунь МЦД-1 на белорусском направлении Московской железной дороги.

"После запуска МЦД-1 и МЦД-2 мы открыли или реконструировали десяток станций, и в планах на ближайшие годы еще 17 станций. Каждая станция приводится в новый стандарт МЦД, который не только обеспечивает комфорт пассажиров - навесы, переходы, эскалаторы, лифты и так далее, но и стыковку с другими видами транспорта, комплексное благоустройство вокруг этих станций", - рассказал Собянин.

По его словам, реконструкция и строительство новых станций на МЦД идет в особом режиме, так как все работы выполняются на действующих магистральных путях без остановки движения поездов.

"Это сложная, кропотливая работа, но она важная, потому что повышает комфортность пассажиров, обеспечивает переток с одного вида транспорта на другой, доступность и безопасность", - отметил мэр.

"Раньше железнодорожная инфраструктура разрезала город, разрезала микрорайоны, делая их малокомфортными и малодоступными. Сейчас железнодорожная инфраструктура наоборот объединяет, "стягивает" город. По сути дела, это наземное метро", - добавил Собянин.

В свою очередь, заместитель генерального директора ОАО " РЖД " Олег Тони сообщил, что на время реконструкции платформы Сетунь была построена временная деревянная платформа.

Он сообщил, что до конца года каждый месяц будет открываться по две-три новых и реконструированных станций МЦД.

В рамках строительства дополнительных главных путей белорусского направления МЖД на Сетуни в 2018 году были построены подземный пешеходный тоннель и новая островная платформа в сторону области. В 2019-2020 годах комплексная реконструкция станции была продолжена в соответствии с новым московским стандартом обустройства станций наземного метро МЦД-1. Этот стандарт, утвержденный ОАО "РЖД" и правительством Москвы, предусматривает сооружение надземных пешеходных переходов (конкорсов) или подземных пешеходных переходов (тоннелей), а также интеграцию станций МЦД с метрополитеном и наземным городским транспортом. Обязательными элементами комфорта станций наземного метро являются навесы по всей длине платформ, защищающие от дождя, снега и палящего солнца, эскалаторы, лифты, светодиодное освещение, электронные табло, стойки экстренной связи, видеонаблюдение, современная система пожарной сигнализации, санитарные узлы, безбарьерная среда и другие удобства для маломобильных пассажиров, включая кассы с пониженными подоконниками.

Все элементы этого стандарта реализованы и на станции Сетунь.

Конкорс площадью 2,1 тысячи квадратных метров с реечным потолком и витражным остеклением имеет выходы по обе стороны железнодорожных путей на улицы Горбунова и Барвихинскую. Подняться на конкорс и спуститься на платформы пассажиры смогут с помощью шести эскалаторов и трех лифтов. Выходы конкорса оборудованы турникетами. Пешеходы, которым нужно просто перейти через железнодорожные пути, могут воспользоваться подземным тоннелем. При этом площадь станции увеличилась почти в три раза.

В рамках проекта была проведена реконструкция тротуаров и уличного освещения на прилегающих к станции Сетунь улицах Барвихинская, Говорова, Толбухина и Горбунова.

Реконструкция станции Сетунь позволила улучшить транспортное обслуживание порядка 300 тысяч жителей районов Можайский и Кунцево, из которых 35 тысяч человек проживают в пешей доступности. До начала пандемии станцией Сетунь ежесуточно пользовались порядка 10,3 тысячи человек. Ожидается, что в течение ближайших лет этот показатель увеличится до 12,5 тысячи.

С момента открытия МЦД на них построены уже четыре новые станции: Славянский бульвар на D1 и Пенягино, Волоколамская и Остафьево на D2. Завершена реконструкция шести действующих станций: Фили, Немчиновка, Одинцово , Рабочий поселок и Сетунь на D1 и Опалиха на D2. В ближайшие годы планируется завершить строительство еще восьми новых станций, включая три станций МЦД-1: Петровско-Разумовская, Илимская и Дмитровская и пять станций МЦД-2: Марьина Роща, Курьяново, Котляково, Печатники и Щукинская, которая заменит станцию Покровское-Стрешнево. Таким образом, к 2024 году количество станций на двух диаметрах должно увеличиться до 66, а количество пересадок - до 27.