Собянин открыл станцию Сетунь МЦД-1 после реконструкции

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции остановочный пункт Сетунь МЦД-1 на белорусском направлении Московской железной дороги.
"После запуска МЦД-1 и МЦД-2 мы открыли или реконструировали десяток станций, и в планах на ближайшие годы еще 17 станций. Каждая станция приводится в новый стандарт МЦД, который не только обеспечивает комфорт пассажиров - навесы, переходы, эскалаторы, лифты и так далее, но и стыковку с другими видами транспорта, комплексное благоустройство вокруг этих станций", - рассказал Собянин.
По его словам, реконструкция и строительство новых станций на МЦД идет в особом режиме, так как все работы выполняются на действующих магистральных путях без остановки движения поездов.
"Это сложная, кропотливая работа, но она важная, потому что повышает комфортность пассажиров, обеспечивает переток с одного вида транспорта на другой, доступность и безопасность", - отметил мэр.
"Раньше железнодорожная инфраструктура разрезала город, разрезала микрорайоны, делая их малокомфортными и малодоступными. Сейчас железнодорожная инфраструктура наоборот объединяет, "стягивает" город. По сути дела, это наземное метро", - добавил Собянин.
В свою очередь, заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони сообщил, что на время реконструкции платформы Сетунь была построена временная деревянная платформа.
Он сообщил, что до конца года каждый месяц будет открываться по две-три новых и реконструированных станций МЦД.
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В рамках строительства дополнительных главных путей белорусского направления МЖД на Сетуни в 2018 году были построены подземный пешеходный тоннель и новая островная платформа в сторону области. В 2019-2020 годах комплексная реконструкция станции была продолжена в соответствии с новым московским стандартом обустройства станций наземного метро МЦД-1. Этот стандарт, утвержденный ОАО "РЖД" и правительством Москвы, предусматривает сооружение надземных пешеходных переходов (конкорсов) или подземных пешеходных переходов (тоннелей), а также интеграцию станций МЦД с метрополитеном и наземным городским транспортом. Обязательными элементами комфорта станций наземного метро являются навесы по всей длине платформ, защищающие от дождя, снега и палящего солнца, эскалаторы, лифты, светодиодное освещение, электронные табло, стойки экстренной связи, видеонаблюдение, современная система пожарной сигнализации, санитарные узлы, безбарьерная среда и другие удобства для маломобильных пассажиров, включая кассы с пониженными подоконниками.
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Все элементы этого стандарта реализованы и на станции Сетунь.
Конкорс площадью 2,1 тысячи квадратных метров с реечным потолком и витражным остеклением имеет выходы по обе стороны железнодорожных путей на улицы Горбунова и Барвихинскую. Подняться на конкорс и спуститься на платформы пассажиры смогут с помощью шести эскалаторов и трех лифтов. Выходы конкорса оборудованы турникетами. Пешеходы, которым нужно просто перейти через железнодорожные пути, могут воспользоваться подземным тоннелем. При этом площадь станции увеличилась почти в три раза.
В рамках проекта была проведена реконструкция тротуаров и уличного освещения на прилегающих к станции Сетунь улицах Барвихинская, Говорова, Толбухина и Горбунова.
Реконструкция станции Сетунь позволила улучшить транспортное обслуживание порядка 300 тысяч жителей районов Можайский и Кунцево, из которых 35 тысяч человек проживают в пешей доступности. До начала пандемии станцией Сетунь ежесуточно пользовались порядка 10,3 тысячи человек. Ожидается, что в течение ближайших лет этот показатель увеличится до 12,5 тысячи.
С момента открытия МЦД на них построены уже четыре новые станции: Славянский бульвар на D1 и Пенягино, Волоколамская и Остафьево на D2. Завершена реконструкция шести действующих станций: Фили, Немчиновка, Одинцово, Рабочий поселок и Сетунь на D1 и Опалиха на D2. В ближайшие годы планируется завершить строительство еще восьми новых станций, включая три станций МЦД-1: Петровско-Разумовская, Илимская и Дмитровская и пять станций МЦД-2: Марьина Роща, Курьяново, Котляково, Печатники и Щукинская, которая заменит станцию Покровское-Стрешнево. Таким образом, к 2024 году количество станций на двух диаметрах должно увеличиться до 66, а количество пересадок - до 27.