Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573692317.html
Европа заняла первое место в рейтинге ВОЗ по потреблению алкоголя
Европа заняла первое место по потреблению алкоголя в мире, говорится в докладе "Формирование цен на алкогольную продукцию в Европейском регионе Всемирной... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:37
воз
европа
алкоголь
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/104370/08/1043700890_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_7a2cbd29407c03c4a16bd947c0483844.jpg
https://ria.ru/20200525/1571966673.html
https://ria.ru/20200609/1572651800.html
https://ria.ru/20200513/1571378718.html
Поэтому эта европейская алкашня многие годы распространяет фейки про пьющих в России.
47
5
европа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/104370/08/1043700890_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_7a2cbd29407c03c4a16bd947c0483844.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/104370/08/1043700890_112:0:1889:1333_1400x0_80_0_0_fae1c02bbd515e10820e92c3c7f53859.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/104370/08/1043700890_334:0:1667:1333_1400x0_80_0_0_772a78bbb9c60b368a65e2cc51cc82eb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
воз, европа, алкоголь, в мире

Европа заняла первое место в рейтинге ВОЗ по потреблению алкоголя

16:17 30.06.2020 (обновлено: 16:37 30.06.2020)
4989
© Fotolia / Photographee.euМужчина держит бутылку с крепким алкоголем
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем
© Fotolia / Photographee.eu
Мужчина держит бутылку с крепким алкоголем. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Европа заняла первое место по потреблению алкоголя в мире, говорится в докладе "Формирование цен на алкогольную продукцию в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения" (копия имеется в распоряжении РИА Новости).
В исследовании, опубликованном во вторник Европейским офисом ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, анализируется влияние ценовой политики на объемы употребления алкоголя в странах Европейского региона ВОЗ, в том числе России.
Употребление алкоголя
25 мая, 18:00РИА Наука
Ученые выяснили, кому генетически противопоказан алкоголь
"Алкоголь является одной из главных причин утраты здоровья, инвалидности и преждевременной смерти в регионе, который занимает первое место в мире по уровню потребления алкоголя. Это бремя прежде всего ложится на людей трудоспособного возраста", — говорится в докладе.
В Европейском регионе алкоголь указывается в качестве причины каждой четвертой смерти людей в возрасте от 25 до 29 лет, а также назван ведущим фактором риска для людей в возрасте от 15 до 49 лет.
Работа винного бутика в Москве
9 июня, 08:00РИА Наука
Себе не хозяйка. Почему женщины более восприимчивы к алкоголю
По мнению авторов доклада, эта проблема здравоохранения требует срочного решения.
"Это фактор, который препятствует экономическому развитию. Алкоголь создает дополнительную финансовую нагрузку на общество, и его последствия для систем здравоохранения и уголовного правосудия зачастую многократно превышают выгоду от налогов на алкогольную продукцию", — отмечается в исследовании.
В докладе представлен прогноз, в соответствии с которым "общие показатели потребления алкоголя в Европейском регионе ВОЗ, вероятнее всего, останутся практически неизменными на протяжении как минимум ближайших десяти лет".
"Однако государства-члены все же имеют в своем распоряжении несколько эффективных вариантов регулирования в этой области", — подчеркивается в докладе.
Мужчина с бокалом
13 мая, 14:08
Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя
3956111117
Обсудить 5
ВОЗЕвропаАлкогольВ мире
Популярные комментарии
Поэтому эта европейская алкашня многие годы распространяет фейки про пьющих в России.
30 июня, 16:32
ВВладимир
4030004
Рекомендуем
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В России отреагировали на идею США выкупить С-400 у Турции
Балерина Анастасия Волочкова
Волочкова прокомментировала скандал с посещением монастыря в Дивеево
Автомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв
В Краснодарском крае умер мальчик, которого братья закопали в песок
В лаборатории онкологического диспансера
Назван способ предотвратить развитие рака
Самолеты на стоянке в аэропорту Домодедово
Россия не вошла в список стран, которым ЕС откроет границу с 1 июля
Таблетки
Российские химики нашли вещество для антибиотика нового поколения
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Символика RT
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Президент Франции Эммануэль Макрон
"Холодное восстание". Как французы отплатили Макрону за реформы
Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Херсона. 26 июня 2020 года
На улицах Херсона встретились Зеленский и клятва Гитлеру
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру в Плотниковом переулке в Москве
Адвокат Ефремова рассказал о проблемах со здоровьем у актера
Валентине было всего 20 лет
"Она их знала": что кроется за зверским убийством девушки-сироты в Сибири
Глава и основатель Amazon Джефф Безос
В Вашингтоне активисты установили гильотину рядом с домом Безоса
Солдаты армии США в районе оперативной базы Кушамонд в афганской провинции Пактика
Американцы опять мерят русских по себе — и в ущерб своим интересам
Электронное табло с символикой евро и доллара
Курс евро поднялся выше 80 рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25В Подмосковье открываются фитнес-центры, ЗАГСы и пляжи
07:21В России для туристов открываются 67 регионов
07:19В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
07:18В России рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 5%
07:16Рейс из Эквадора вернет на родину также россиян из Боливии и Перу
07:15Украина и Польша запускают виртуальное соединение своих газовых систем
07:12Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту
07:11В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
Лента новостейМолния