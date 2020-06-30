Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573692136.html
ФАС предложила закрепить право продавать ваучеры на авиабилеты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России настаивает на разрешении продажи ваучера, полученного за возврат авиабилета, заявил глава ведомства Игорь... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:39
зарина догузова
евгений дитрих
анна попова
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
китай
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_0:101:5424:3152_1400x0_80_0_0_87bcabab7395249829406d003cd742c6.jpg
https://ria.ru/20200604/1572450477.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200513/1571373185.html
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_0:101:5424:3152_1400x0_80_0_0_87bcabab7395249829406d003cd742c6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_252:0:5073:3616_1400x0_80_0_0_368efaf48753f14c824afafcdf03ebd1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/148211/15/1482111521_854:0:4470:3616_1400x0_80_0_0_ec600e761eb1a4ed8ca6396a34502cc3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зарина догузова, евгений дитрих, анна попова, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), китай, экономика

ФАС предложила закрепить право продавать ваучеры на авиабилеты

16:39 30.06.2020
176
© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта
© Fotolia / Artur Marciniec
Авиабилеты и паспорта. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России настаивает на разрешении продажи ваучера, полученного за возврат авиабилета, заявил глава ведомства Игорь Артемьев на брифинге с Ассоциацией европейского бизнеса.
В конце мая Минтранс разработал проект постановления правительства о возможности выдачи ваучеров вместо возврата средств за авиабилеты. Согласно документу, такие меры могут распространиться на перелеты в Китай период с 1 февраля ‎и с 18 марта - для всех внутренних перевозок и иных международных. Тем не менее, на билеты, купленные после 1 мая, эти меры уже распространяться не будут, следует из документа.
Самолет Boeing 737-524 авиакомпании ЮТэйр
4 июня, 12:30
"ЮТэйр" начала выдавать ваучеры за отмененные рейсы
"Я думаю, что будет принят все-таки такой подход, когда мы все, кто заплатил за билеты, должны будем получить ваучеры и полететь куда-то, либо мы настаиваем еще на том, и боремся за это, чтобы вышли соответствующие акты правительства, чтобы этот ваучер имел обращение, чтобы я мог его продать в установленном порядке другому лицу, тем самым получить деньги назад", - сказал Артемьев.
Он также отметил, что служба не поддерживает выдачу ваучеров, но признает, что текущая ситуация вряд ли позволит авиакомпаниям возвращать средства за билеты. По его словам, деньги, которые пассажиры отдали перевозчикам за билеты, компании в период кризиса использовали, чтобы удержаться на плаву. "Я за то, чтобы люди могли получить деньги назад, но просто жизнь так сложилась, что нам это тоже представляется маловероятным, но всегда мы выступаем за это, либо за обращение этого ваучера, чтоб человек мог получить деньги", - объяснил Артемьев.
При этом, по словам Артемьева, возможно и решение этого вопроса по ситуации в отдельных случаях. "В тех случаях, когда будет экстренная ситуация у людей, там предусмотрены подходы решений в индивидуальном порядке на основании общих критериев, когда человек уже точно не полетит и ему это точно не надо, или когда сложилась такая ситуация, что для него это единственная возможность поддержать жизнедеятельность своей семьи. В общем, это все в индивидуальном порядке будет решаться", - подчеркнул он.
Пассажир демонстрирует авиабилеты авиакомпании Победа
13 мая, 12:52Сказано в эфире
Ваучеры вместо авиабилетов: как не попасться на удочку мошенниковЗлоумышленники от имени авиакомпаний начали обзванивать пассажиров, которые не смогли улететь в другую страну из-за пандемии COVID-19. Как не дать себя обмануть, объяснил в интервью радио Sputnik председатель совета ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктор Достов.
В начале июня газета РБК сообщила, что Артемьев направил письма министру транспорта Евгению Дитриху, руководителю Ростуризма Зарине Догузовой и главе Роспотребнадзора Анне Поповой, где рекомендовал создать условия, при которых клиенты авиакомпаний будут иметь выбор - получить деньги за отмененный рейс, даже выплаченные в рассрочку или позднее, или сертификат на новый рейс. Если же авиакомпания не может вернуть деньги, то ФАС предлагает передавать права на ваучеры, например, другим перевозчикам, и разрешить менять авиабилеты на железнодорожные.
300003
Обсудить 0
Зарина ДогузоваЕвгений ДитрихАнна ПоповаФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КитайЭкономика
Рекомендуем
Стенд Сбербанка на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Сбербанк выдаст "Аэрофлоту" кредит на оплату текущих расходов
Предприятие по переработке углеводородного сырья компании СИБУР
Сибур и Sinopec договорились об основных условиях СП для Амурского ГХК
Кресла для судей в зале заседаний
Суд снизил приговор экс-министру финансов Подмосковья Кузнецову
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Россия начала экспортные поставки антисептиков
Египетская пустыня
В Египте обнаружили новое месторождение золота
Смотровой кабинет
Установку камер в кабинетах гинекологов в Калининграде признали законной
Посетители на ярмарке вакансий
В МОТ спрогнозировали значительный рост числа безработных к концу года
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на открытии Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ
Мантуров оценил готовность России к возможной второй волне COVID-19
Танкер с американской нефтью для Белоруссии в порту Клайпеды
МИД Белоруссии назвал поставку нефти из США долгосрочной программой
Автомобиль Следственного комитета РФ
Дело против экс-главы ОП Саратовской области повторно прекратили
Продажа молдавских вин
Россия продлила до конца года беспошлинный ввоз ряда молдавских товаров
Турецкие полицейские
В Турции задержали 67 человек в ходе антинаркотической операции
Химкинское водохранилище
В Химках оценили масштаб разлива нефтепродуктов на водохранилище
Логотип Газпрома
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG средства по решению арбитража
Ереван
Парламент Армении внес изменения в закон о конституционном суде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:25В Подмосковье открываются фитнес-центры, ЗАГСы и пляжи
07:21В России для туристов открываются 67 регионов
07:19В России уточняется право инвалидов III группы на бесплатную парковку
07:18В России рост предельных тарифов на электроэнергию в среднем составит 5%
07:16Рейс из Эквадора вернет на родину также россиян из Боливии и Перу
07:15Украина и Польша запускают виртуальное соединение своих газовых систем
07:12Ливийские племена передали нефтяные объекты страны ЛНА и парламенту
07:11В России увеличили предельный возраст ректоров вузов до 70 лет
07:09На Сахалине осудили уроженца Узбекистана за финансирование терроризма
07:07В США заявили, что всегда рассматривают военный сценарий против Ирана
07:04Cirque du Soleil возобновит шоу не раньше начала 2021 года
07:03Новый министр образования Бразилии уволился из-за подлога в резюме
07:01В КНР назвали закон о нацбезопасности Гонконга "специальным подарком"
06:59В Сургуте полицейских уволили после банкета в обход запретов из-за COVID
06:56Потерпевшие по делу Вайнштейна получат около 19 миллионов долларов
06:55Новый банк развития БРИКС выделил России 205 миллионов евро
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
Лента новостейМолния