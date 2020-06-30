ФАС предложила закрепить право продавать ваучеры на авиабилеты

"Я думаю, что будет принят все-таки такой подход, когда мы все, кто заплатил за билеты, должны будем получить ваучеры и полететь куда-то, либо мы настаиваем еще на том, и боремся за это, чтобы вышли соответствующие акты правительства, чтобы этот ваучер имел обращение, чтобы я мог его продать в установленном порядке другому лицу, тем самым получить деньги назад", - сказал Артемьев.

Он также отметил, что служба не поддерживает выдачу ваучеров, но признает, что текущая ситуация вряд ли позволит авиакомпаниям возвращать средства за билеты. По его словам, деньги, которые пассажиры отдали перевозчикам за билеты, компании в период кризиса использовали, чтобы удержаться на плаву. "Я за то, чтобы люди могли получить деньги назад, но просто жизнь так сложилась, что нам это тоже представляется маловероятным, но всегда мы выступаем за это, либо за обращение этого ваучера, чтоб человек мог получить деньги", - объяснил Артемьев.