В Белоруссии помиловали приговоренного к казни мужчину

Ранее суд в Белоруссии приговорил к смертной казни жителя Слуцкого района, 29-летнего Виктора Скрундика, за убийство двух пенсионеров и покушение на жизнь третьего. Скрундику было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса республики. Еще два мужчины 25 и 33 лет в рамках этого же дела были приговорены к 22 и 18 годам колонии усиленного режима соответственно.