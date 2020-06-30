Полуфиналисты конкурса "Лидеры России" получили гранты губернатора Ямала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Первые полуфиналисты конкурса "Лидеры России" получили гранты губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба главы региона.

"Пять полуфиналистов всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" стали обладателями образовательного гранта, учрежденного губернатором Ямала Дмитрием Артюховым . Размер премии составляет 230 тысяч рублей. Средства можно направить на обучение по программам профессионального или дополнительного профессионального образования", - говорится в сообщении.

В 2019-2020 годах полуфиналистами конкурса "Лидеры России" стали 28 представителей Ямала. Они могут подать заявку на получение гранта до 3 июля. Обязательным условием является проживание на территории автономного округа не менее шести месяцев, а также трудоустройство в регионе.

Гранты губернатора округа вручаются финалистам и полуфиналистам конкурса "Лидеры России" с 2019 года. В прошлом сезоне премию получили 14 человек. Они направили средства на обучение по программам МВА и профессиональной переподготовки по направлениям "Управление человеческими ресурсами", "Стратегический менеджмент", "Интернет маркетинг", уточняет пресс-служба.

Жители Ямала принимают активное участие в конкурсе с первого сезона. В 2018 году на конкурс заявились 2289 ямальцев, в полуфинал вышел 21 человек, три участника дошли до финала. В 2017 году до регионального полуфинала дошли 16 человек, один из них вышел в финал.