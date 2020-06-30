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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
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Полуфиналисты конкурса "Лидеры России" получили гранты губернатора Ямала
Первые полуфиналисты конкурса "Лидеры России" получили гранты губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба главы... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:14
ямало-ненецкий автономный округ
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РИА Новости
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353
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дмитрий артюхов, ямал, новый уренгой, общество

Полуфиналисты конкурса "Лидеры России" получили гранты губернатора Ямала

16:14 30.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Первые полуфиналисты конкурса "Лидеры России" получили гранты губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), сообщает во вторник пресс-служба главы региона.
"Пять полуфиналистов всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России" стали обладателями образовательного гранта, учрежденного губернатором Ямала Дмитрием Артюховым. Размер премии составляет 230 тысяч рублей. Средства можно направить на обучение по программам профессионального или дополнительного профессионального образования", - говорится в сообщении.
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В 2019-2020 годах полуфиналистами конкурса "Лидеры России" стали 28 представителей Ямала. Они могут подать заявку на получение гранта до 3 июля. Обязательным условием является проживание на территории автономного округа не менее шести месяцев, а также трудоустройство в регионе.
Гранты губернатора округа вручаются финалистам и полуфиналистам конкурса "Лидеры России" с 2019 года. В прошлом сезоне премию получили 14 человек. Они направили средства на обучение по программам МВА и профессиональной переподготовки по направлениям "Управление человеческими ресурсами", "Стратегический менеджмент", "Интернет маркетинг", уточняет пресс-служба.
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Жители Ямала принимают активное участие в конкурсе с первого сезона. В 2018 году на конкурс заявились 2289 ямальцев, в полуфинал вышел 21 человек, три участника дошли до финала. В 2017 году до регионального полуфинала дошли 16 человек, один из них вышел в финал.
По итогам прошлых сезонов конкурса ряд участников получили должности в правительстве округа и в муниципальных администрациях. Так, Олег Клочков назначен директором департамента государственного заказа, Роман Пикун стал первым заместителем директора департамента по делам коренных малочисленных народов Севера, Алексей Горпинченко – заместителем главы администрации Нового Уренгоя.
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмалНовый УренгойОбщество
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