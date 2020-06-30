https://ria.ru/20200630/1573691699.html
В "Слуге народа" пригрозили исключениями за "другой взгляд" на Россию
Замглавы пропрезидентской фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в случае, если их депутаты системно будут выступать за... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:11
2020-06-30T16:11
россия
александр корниенко
партия "слуга народа"
верховная рада украины
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр корниенко, партия "слуга народа", верховная рада украины, украина, в мире
КИЕВ, 30 июн – РИА Новости.
Замглавы пропрезидентской фракции Верховной рады Украины
"Слуга народа" Александр Корниенко
заявил, что в случае, если их депутаты системно будут выступать за "другой взгляд" на отношения с Россией, то они могут быть исключены из состава фракции.
В интервью изданию "Сегодня
" у Корниенко
спросили про "красные линии", при прохождении которых депутатам может грозить исключение из фракции.
"Ну, я думаю, так вопрос может подниматься в исключительных случаях. Когда совсем уж расходятся мировоззренческие позиции. Даже примеры не хочу приводить. Но сугубо гипотетически: если какие-то наши депутаты начнут системно выступать за другой взгляд на отношения с государством-агрессором", - заявил Корниенко.
Также он напомнил, что во фракции существует договоренность о поддержке тех вопросов, по которым есть внутреннее большинство голосов.
"У нас есть внутрифракционная договоренность, что мы стараемся поддерживать те вопросы, которые поддерживает большинство фракции – 70% и больше. Понятно, что есть депутаты, которые имеют свое отдельное мнение по тем или иным вопросам, они всегда с ним останутся. Это нормальный процесс", - добавил Корниенко.
Отношения Москвы
и Киева
ухудшились на фоне ситуации в Донбассе
. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.