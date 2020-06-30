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В "Слуге народа" пригрозили исключениями за "другой взгляд" на Россию
Замглавы пропрезидентской фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в случае, если их депутаты системно будут выступать за... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:11
россия
александр корниенко
партия "слуга народа"
верховная рада украины
украина
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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россия, александр корниенко, партия "слуга народа", верховная рада украины, украина, в мире

В "Слуге народа" пригрозили исключениями за "другой взгляд" на Россию

16:11 30.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерНовоизбранный председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Новоизбранный председатель партии Слуга народа Александр Корниенко на съезде партии Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Замглавы пропрезидентской фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в случае, если их депутаты системно будут выступать за "другой взгляд" на отношения с Россией, то они могут быть исключены из состава фракции.
В интервью изданию "Сегодня" у Корниенко спросили про "красные линии", при прохождении которых депутатам может грозить исключение из фракции.
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"Ну, я думаю, так вопрос может подниматься в исключительных случаях. Когда совсем уж расходятся мировоззренческие позиции. Даже примеры не хочу приводить. Но сугубо гипотетически: если какие-то наши депутаты начнут системно выступать за другой взгляд на отношения с государством-агрессором", - заявил Корниенко.
Также он напомнил, что во фракции существует договоренность о поддержке тех вопросов, по которым есть внутреннее большинство голосов.
"У нас есть внутрифракционная договоренность, что мы стараемся поддерживать те вопросы, которые поддерживает большинство фракции – 70% и больше. Понятно, что есть депутаты, которые имеют свое отдельное мнение по тем или иным вопросам, они всегда с ним останутся. Это нормальный процесс", - добавил Корниенко.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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РоссияАлександр КорниенкоПартия "Слуга народа"Верховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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