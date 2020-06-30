В "Слуге народа" пригрозили исключениями за "другой взгляд" на Россию

КИЕВ, 30 июн – РИА Новости. Замглавы пропрезидентской фракции Замглавы пропрезидентской фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что в случае, если их депутаты системно будут выступать за "другой взгляд" на отношения с Россией, то они могут быть исключены из состава фракции.

В интервью изданию " Сегодня " у Корниенко спросили про "красные линии", при прохождении которых депутатам может грозить исключение из фракции.

"Ну, я думаю, так вопрос может подниматься в исключительных случаях. Когда совсем уж расходятся мировоззренческие позиции. Даже примеры не хочу приводить. Но сугубо гипотетически: если какие-то наши депутаты начнут системно выступать за другой взгляд на отношения с государством-агрессором", - заявил Корниенко.

Также он напомнил, что во фракции существует договоренность о поддержке тех вопросов, по которым есть внутреннее большинство голосов.

"У нас есть внутрифракционная договоренность, что мы стараемся поддерживать те вопросы, которые поддерживает большинство фракции – 70% и больше. Понятно, что есть депутаты, которые имеют свое отдельное мнение по тем или иным вопросам, они всегда с ним останутся. Это нормальный процесс", - добавил Корниенко.