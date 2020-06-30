В Швейцарии число заразившихся коронавирусом достигло 31 714

По данным на 30 июня, за сутки в стране было зарегистрировано 62 новых заражения (35 накануне), двое скончались. Таким образом, общее число заболевших составило 31 714 человек, всего скончалось 1684 человека.

Всего с начала эпидемии было проведено 572 664 теста на COVID-19. За прошедшие сутки – 6070 тестов (накануне 3685), что объясняет рост количества выявленных зараженных. В среднем вирус был найден в 6,6% случаев.