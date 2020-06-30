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В "Транснефти" оценили объем поставок в Белоруссию в июне-июле
Экспорт нефти по системе "Транснефти" на белорусские НПЗ в июне 2020 года снизился на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 1 миллиона тонн, в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:08
россия
транснефть
белоруссия
нефть
экономика
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РИА Новости
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353
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россия, транснефть, белоруссия, нефть, экономика

В "Транснефти" оценили объем поставок в Белоруссию в июне-июле

16:08 30.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкМозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в фотобанк
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Экспорт нефти по системе "Транснефти" на белорусские НПЗ в июне 2020 года снизился на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 1 миллиона тонн, в июле планируется поставить 1,4 миллиона тонн, сообщил РИА Новости советник президента, пресс-секретарь "Транснефти" Игорь Дёмин.
"На белорусские НПЗ поставлено 1 миллион тонн (в июне 2019 года 1,4 миллиона тонн)", - сказал он.
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"В июле планируется 1,4 миллиона тонн", - подчеркнул он.
При этом поставки на Мозырский НПЗ в июне составили 515 тысяч тонн, в июне 2019 года было поставлено 807,6 тысячи тонн. На "Нафтан" в июне 2020 года было поставлено 490 тысяч тонн, в июне 2019 года - 570 тысяч тонн. В июле на Мозырский НПЗ планируется направить 566,1 тысячу тонн нефти, на "Нафтан" - 850 тысяч тонн.
Вместе с тем, в целом по нефтепроводу "Дружба" в июне было прокачано 3,8 миллиона тонн, что на 71,1% выше показателя июня 2019 года. В июле по "Дружбе" планируется поставить 3,7 миллиона тонн нефти.
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При этом в Германию в июне поставки выросли в 2 раза по сравнению с показателем июня 2019 года, до 1,5 миллиона тонн, в Польшу - в 2,4 раза, до 1,3 миллиона тонн, в Словакию - в 2 раза, до 425 тысяч тонн, в Венгрию - на 26,1%, до 420 тысяч тонн. При этом поставки в Чехию в июне снизилась до 50 тысяч тонн против 350 тысяч тонн в июне 2019 года.
В июле в Германию планируется поставить 1,5 миллиона тонн нефти, в Польшу - 1,1 миллиона тонн, в Словакию - 452,6 тысяч тонн, в Венгрию - 370 тысяч тонн, в Чехию - 350 тысяч тонн.
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РоссияТранснефтьБелоруссияНефтьЭкономика
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