В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT

РИГА, 30 июн — РИА Новости. Национальный совет по электронным СМИ Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) запретил вещание семи телеканалов RT.

В их число вошли: RT, RT HD, RT Arabic, RT Spanish, RT Documentary HD, RT Documentary, RT TV.

"Полученные нами доказательства очень серьезные, и мы призовем регуляторы всех государств ЕС последовать нашему примеру и запретить RT на своей территории. Для таких программ нет места ни в Латвии, ни в ЕС", — говорится в заявлении председателя совета Ивара Аболиньша.

Свое решение ведомство обосновало тем, что телеканалами владеет Дмитрий Киселев , находящийся под санкциями Евросоюза. При этом Киселев на самом деле не имеет никакого отношения к RT, а возглавляет другое СМИ — МИА "Россия сегодня".

Маргарита Симоньян , на которую санкции ЕС не распространяются. RT и МИА "Россия сегодня" — два разных юридических лица, и информация об этом давно известна и находится в открытом доступе. Главный редактор RT —, на которую санкции ЕС не распространяются. RT и МИА "Россия сегодня" — два разных юридических лица, и информация об этом давно известна и находится в открытом доступе.

"Это решение — показатель уровня глупости и неосведомленности латвийских властей, ослепленных русофобией. Мы искренне посмеялись над этим объявлением, латвийские власти элементарно попали впросак. Но если говорить серьезно, то заявленное ими основание для запрета не имеет никакого юридического смысла, поэтому Латвия должна немедленно вернуть вещание RT в эфир и извиниться перед нашими коллегами", — прокомментировал решение NEPLP Дмитрий Киселев.

Решение латвийского Нацсовета прокомментировал и телеканал RT.

"Поздравляем спецслужбы и Нацсовет по СМИ Латвии с тем, что наконец-то смогут защитить все арабоязычное и испаноязычное население страны от "наиболее влиятельного российского пропагандистского канала" RT", — сказали РИА Новости в пресс-службе.

Союз журналистов России сообщит в Международную федерацию журналистов о том, что Латвия запретила вещание RT и призывает другие страны ЕС последовать ее примеру, заявил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.