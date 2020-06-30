Хабриева оценила вопросы россиян о поправках к Конституции

"Я приятно впечатлена тем, что задавались очень глубокие вопросы, которые показывают не только знание поправок, которые вносятся в конституцию и вынесены на общероссийское голосование, но и глубину этого знания. Поскольку были вопросы, которые предполагают системное толкование - каким образом отдельные поправки будут соотноситься с уже действующим текстом, каким образом это скажется на принятии новых законов и на правоприменительной практике", - сказала Хабриева журналистам после общения с гражданами на горячей линии.