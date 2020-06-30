Хабриева оценила вопросы россиян о поправках к Конституции

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Граждане РФ высоко осведомлены о содержании поправок к конституции, это видно по вопросам, которые они задавали на горячей линии, заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Талия Хабриева.
Хабриева во вторник приняла участие в работе горячей линии по поправкам и лично ответила на ряд вопросов россиян.
"Я приятно впечатлена тем, что задавались очень глубокие вопросы, которые показывают не только знание поправок, которые вносятся в конституцию и вынесены на общероссийское голосование, но и глубину этого знания. Поскольку были вопросы, которые предполагают системное толкование - каким образом отдельные поправки будут соотноситься с уже действующим текстом, каким образом это скажется на принятии новых законов и на правоприменительной практике", - сказала Хабриева журналистам после общения с гражданами на горячей линии.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 по 30 июня.