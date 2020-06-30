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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573691247.html
Хабриева оценила вопросы россиян о поправках к Конституции
Граждане РФ высоко осведомлены о содержании поправок к конституции, это видно по вопросам, которые они задавали на горячей линии, заявила сопредседатель рабочей РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T16:05
голосование по поправкам в конституцию
талия хабриева
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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талия хабриева, владимир путин, москва, нижегородская область, общество

Хабриева оценила вопросы россиян о поправках к Конституции

16:05 30.06.2020
92
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТалия Хабриева
Талия Хабриева
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Талия Хабриева. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Граждане РФ высоко осведомлены о содержании поправок к конституции, это видно по вопросам, которые они задавали на горячей линии, заявила сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок Талия Хабриева.
Хабриева во вторник приняла участие в работе горячей линии по поправкам и лично ответила на ряд вопросов россиян.
"Я приятно впечатлена тем, что задавались очень глубокие вопросы, которые показывают не только знание поправок, которые вносятся в конституцию и вынесены на общероссийское голосование, но и глубину этого знания. Поскольку были вопросы, которые предполагают системное толкование - каким образом отдельные поправки будут соотноситься с уже действующим текстом, каким образом это скажется на принятии новых законов и на правоприменительной практике", - сказала Хабриева журналистам после общения с гражданами на горячей линии.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 25 по 30 июня.
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
Вчера, 13:53Голосование по поправкам в Конституцию
Эксперты оценили уровень организации голосования по поправкам
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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