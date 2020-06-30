ПФР продлил упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Пенсионный фонд России продлил упрощенный порядок оформления пенсий и социальных выплат до конца июля, сообщила пресс-служба фонда.

"Пенсионный фонд России продлил ряд временных мер, введенных с апреля по июнь из-за сложной эпидемиологической обстановки, чтобы в упрощенном режиме назначать пенсии и принимать решения по их выплате. До конца июля ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий, оказывать содействие гражданам в запросе необходимых сведений, проактивно продлевать и пересчитывать ранее назначенные пенсии", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению ПФР, большинство пенсий сегодня оформляется по электронным заявлениям через личный кабинет на портале Пенсионного фонда и портале госуслуг. Доля таких обращений достигает более 70%. Если у человека не возможности пождать электронное заявление, территориальные органы ПФР связываются с ним по телефону, оформляют специальный акт. На его основе запускается процесс оформления пенсии, уточнили в ПФР.

С апреля до конца августа территориальные органы ПФР сами определяют пенсионеров, которым исполняется 80 лет, чтобы без заявления назначить им пенсию с учетом повышения фиксированной выплаты. В этом году ее размер составляет 11 372,5 рубля.

Кроме того, продлеваются выплаты пенсий по доверенности, а также пенсионерам, у которых нет постоянного места жительства в России. До конца июля не нужно подавать заявление о месте проживания и пенсионерам из северных районов для получения повышенной пенсии.