Господдержку проекта квантового компьютера "Росатома" урезать не будут

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Параметры и источники ежегодного финансирования масштабного проекта госкорпорации " Параметры и источники ежегодного финансирования масштабного проекта госкорпорации " Росатом " по созданию отечественного квантового компьютера согласованы в полном объеме, утверждение соответствующей дорожной карты ожидается уже в июле нынешнего года, сообщили РИА Новости в департаменте коммуникаций "Росатома".

"Дорожная карта развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" ранее прошла экспертные обсуждения и получила все необходимые согласования Минкомсвязи России и других ответственных федеральных органов исполнительной власти. Параметры и источники финансирования масштабного проекта госкорпорации "Росатом" по созданию отечественного квантового компьютера согласованы в полном объеме. Минкомсвязь России поддерживает проект по развитию квантовых вычислений. Утверждение соответствующей дорожной карты ожидается уже в июле 2020 года", - сказал представитель "Росатома".

Собеседник агентства отметил, что утвердить дорожную карту планируется на очередном заседании президиума правкомиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

"В "Росатоме" надеются, что это произойдет уже в июле 2020 года. Разворачивание работ по реализации дорожной карты и мероприятий в ее составе идет по плану", - добавил он.

В России квантовый компьютер создаётся в рамках соглашения кабмина РФ и "Росатома" о развитии высокотехнологичной области "Квантовые вычисления". Проект рассчитан на срок до 2024 года. Он объединит усилия ключевых организаций и команд в России, занимающихся разработками в области квантовых вычислений, а также потенциальных пользователей квантовых технологий.

Одна из целей дорожной карты этого проекта - создание к 2024 году отечественного 100-кубитного квантового компьютера. Кубит - простейший элемент компьютера, использующего в вычислительной работе квантовомеханические эффекты.