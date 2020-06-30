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Господдержку проекта квантового компьютера "Росатома" урезать не будут
Параметры и источники ежегодного финансирования масштабного проекта госкорпорации "Росатом" по созданию отечественного квантового компьютера согласованы в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T18:22
риа наука
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
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353
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россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии

Господдержку проекта квантового компьютера "Росатома" урезать не будут

16:01 30.06.2020 (обновлено: 18:22 30.06.2020)
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© Фото : НИТУ "МИСиС"Оборудование лаборатории "Сверхпроводящие метаматериалы" НИТУ "МИСиС", занимающейся изучением метаматериалов и созданием квантового компьтера
Оборудование лаборатории Сверхпроводящие метаматериалы НИТУ МИСиС, занимающейся изучением метаматериалов и созданием квантового компьтера
© Фото : НИТУ "МИСиС"
Оборудование лаборатории "Сверхпроводящие метаматериалы" НИТУ "МИСиС", занимающейся изучением метаматериалов и созданием квантового компьтера. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Параметры и источники ежегодного финансирования масштабного проекта госкорпорации "Росатом" по созданию отечественного квантового компьютера согласованы в полном объеме, утверждение соответствующей дорожной карты ожидается уже в июле нынешнего года, сообщили РИА Новости в департаменте коммуникаций "Росатома".
Стенд государственной корпорации по атомной энергии Росатом
8 июня, 06:07
В "Росатоме" рассказали, как квантовый компьютер поможет атомной отрасли
"Дорожная карта развития высокотехнологичной области "Квантовые вычисления" ранее прошла экспертные обсуждения и получила все необходимые согласования Минкомсвязи России и других ответственных федеральных органов исполнительной власти. Параметры и источники финансирования масштабного проекта госкорпорации "Росатом" по созданию отечественного квантового компьютера согласованы в полном объеме. Минкомсвязь России поддерживает проект по развитию квантовых вычислений. Утверждение соответствующей дорожной карты ожидается уже в июле 2020 года", - сказал представитель "Росатома".
Собеседник агентства отметил, что утвердить дорожную карту планируется на очередном заседании президиума правкомиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.
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10 февраля, 19:26
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"В "Росатоме" надеются, что это произойдет уже в июле 2020 года. Разворачивание работ по реализации дорожной карты и мероприятий в ее составе идет по плану", - добавил он.
В России квантовый компьютер создаётся в рамках соглашения кабмина РФ и "Росатома" о развитии высокотехнологичной области "Квантовые вычисления". Проект рассчитан на срок до 2024 года. Он объединит усилия ключевых организаций и команд в России, занимающихся разработками в области квантовых вычислений, а также потенциальных пользователей квантовых технологий.
Одна из целей дорожной карты этого проекта - создание к 2024 году отечественного 100-кубитного квантового компьютера. Кубит - простейший элемент компьютера, использующего в вычислительной работе квантовомеханические эффекты.
Научный руководитель ФГУП ВНИИА им. Н.Л. Духова, член научно-технического совета Фонда перспективных исследований Александр Андрияш
29 ноября 2019, 11:42
Эксперт рассказал, где будут востребованы квантовые компьютеры
Разработка дорожной карты была в целом завершена к декабрю 2019 года и получила одобрение в правительстве РФ. Выполнение дорожной карты и мероприятий в ее составе планируется консорциумом ведущих российский организаций в сфере разработки квантовых технологий во главе с компанией "Совместное предприятие "Квант" (100% дочерняя компания АО "Атомэнергопром", входящего в "Росатом" и консолидирующего гражданские активы российской атомной отрасли).
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РИА НаукаРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Технологии
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