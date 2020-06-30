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Россия не ведет переговоров с Японией о принадлежности Курил
Россия обсуждает с Японией возможность заключения мирного договора, территориальная принадлежность Курил даже не рассматривается, это территория России, заявил... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:57
курильские острова
константин косачев
япония
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
курильские острова, константин косачев, япония, в мире

Россия не ведет переговоров с Японией о принадлежности Курил

15:57 30.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев . Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия обсуждает с Японией возможность заключения мирного договора, территориальная принадлежность Курил даже не рассматривается, это территория России, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев журналистам.
Представители СМИ в беседе с сенатором в едином колл-центре ВГТРК и "Комсомольской правды" отметили, что жителей Дальнего Востока беспокоят поправки в статью 67 Конституции РФ. В соответствии с текстом, РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности: "действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям не допускаются". Жители дальневосточных регионов хотели бы уточнить, не приведет ли принятие этой поправки к отчуждению Курильских островов в пользу Японии.
"Мы не обсуждаем с Японией территориальные вопросы, обсуждается только мирный договор", - ответил Косачев.
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По его словам, до тех пор, пока Япония не признает итоги Второй мировой войны, мирный договор не получится.
Косачев также подчеркнул, что ни в коем случае не может идти речь о возможном отторжении части территории России.
"Теоретически территория РФ может стать больше, но никогда не станет меньше", - сказал он.
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Курильские островаКонстантин КосачевЯпонияВ мире
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