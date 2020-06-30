Россия не ведет переговоров с Японией о принадлежности Курил

"Мы не обсуждаем с Японией территориальные вопросы, обсуждается только мирный договор", - ответил Косачев.

"Курилы — наша исконная земля". Чему учат школьников в Японии

"Курилы — наша исконная земля". Чему учат школьников в Японии

По его словам, до тех пор, пока Япония не признает итоги Второй мировой войны, мирный договор не получится.