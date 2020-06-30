Россия не ведет переговоров с Японией о принадлежности Курил

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия обсуждает с Японией возможность заключения мирного договора, территориальная принадлежность Курил даже не рассматривается, это территория России, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев журналистам.
Представители СМИ в беседе с сенатором в едином колл-центре ВГТРК и "Комсомольской правды" отметили, что жителей Дальнего Востока беспокоят поправки в статью 67 Конституции РФ. В соответствии с текстом, РФ обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности: "действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы РФ с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям не допускаются". Жители дальневосточных регионов хотели бы уточнить, не приведет ли принятие этой поправки к отчуждению Курильских островов в пользу Японии.
"Мы не обсуждаем с Японией территориальные вопросы, обсуждается только мирный договор", - ответил Косачев.
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По его словам, до тех пор, пока Япония не признает итоги Второй мировой войны, мирный договор не получится.
Косачев также подчеркнул, что ни в коем случае не может идти речь о возможном отторжении части территории России.
"Теоретически территория РФ может стать больше, но никогда не станет меньше", - сказал он.