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В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов
Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:59
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евгений куйвашев
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В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов

15:59 30.06.2020
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© Фото предоставлено департаментом информационной политики губернатора Свердловской областиГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
© Фото предоставлено департаментом информационной политики губернатора Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим числом заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 12792 случая заболевания. Всего врачи вылечили 7459 свердловчан, 95 человек скончались. Режим повышенной готовности в регионе действует до 6 июля.
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"С завтрашнего дня в Екатеринбурге смогут возобновить работу летние веранды кафе и ресторанов. Понимаю, что учитывая улучшение погоды, это одно из самых ожидаемых и для жителей города, и для бизнеса решение. Указ подписан", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.
Он отметил, что в других муниципалитетах области решения будут приниматься исходя из дальнейшего развития эпидобстановки.
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Ранее губернатор разрешил проведение официальных, а также массовых спортивных мероприятий на стадионах открытого типа с количеством зрителей не больше 10% от вместимости спортивного объекта. Также разрешено возобновить работу магазинам с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров, библиотекам, автошколам, косметологам, визажистам, организациям, оказывающим услуги массажа и солярия, фитнес-центрам разрешено проводить индивидуальные тренировки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЕвгений КуйвашевСвердловская областьЕкатеринбургОбщество
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