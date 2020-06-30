В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим числом заболевших коронавирусом: лабораторно подтверждены 12792 случая заболевания. Всего врачи вылечили 7459 свердловчан, 95 человек скончались. Режим повышенной готовности в регионе действует до 6 июля.
"С завтрашнего дня в Екатеринбурге смогут возобновить работу летние веранды кафе и ресторанов. Понимаю, что учитывая улучшение погоды, это одно из самых ожидаемых и для жителей города, и для бизнеса решение. Указ подписан", - написал Куйвашев в своем аккаунте в Instagram.
Он отметил, что в других муниципалитетах области решения будут приниматься исходя из дальнейшего развития эпидобстановки.
Ранее губернатор разрешил проведение официальных, а также массовых спортивных мероприятий на стадионах открытого типа с количеством зрителей не больше 10% от вместимости спортивного объекта. Также разрешено возобновить работу магазинам с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров, библиотекам, автошколам, косметологам, визажистам, организациям, оказывающим услуги массажа и солярия, фитнес-центрам разрешено проводить индивидуальные тренировки.
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