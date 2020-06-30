В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов

Он отметил, что в других муниципалитетах области решения будут приниматься исходя из дальнейшего развития эпидобстановки.

Ранее губернатор разрешил проведение официальных, а также массовых спортивных мероприятий на стадионах открытого типа с количеством зрителей не больше 10% от вместимости спортивного объекта. Также разрешено возобновить работу магазинам с отдельным входом площадью до 800 квадратных метров, библиотекам, автошколам, косметологам, визажистам, организациям, оказывающим услуги массажа и солярия, фитнес-центрам разрешено проводить индивидуальные тренировки.