Курганского экс-замгубернатора осудили на 11 лет за взятки

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Бывший замгубернатора Курганской области Роман Ванюков приговорен в 11 годам колонии строгого режима за взятки, Бывший замгубернатора Курганской области Роман Ванюков приговорен в 11 годам колонии строгого режима за взятки, сообщается на сайте СК РФ.

"Приговором суда Ванюкову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в сумме 9 миллионов рублей, а также с лишением права занимать государственные и муниципальные должности на срок 5 лет, с конфискацией имущества на сумму более 5 миллионов", - говорится в сообщении.

Гособвинение просило 15 лет лишения свободы. Ванюкова задержали в конце ноября 2018 года, незадолго до этого, как сообщала пресс-служба губернатора области, он ушел в отставку по собственному желанию.

Установлено, что в 2018 году Ванюков, занимая должность замгубернатора Курганской области - директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, контролировал и координировал деятельность "Курганавтодора". Данное учреждение заключало госконтракты на строительство и ремонт объектов дорожной сети региона. Через знакомого Ванюков "определял размер денежных средств, подлежащих "откату" подрядчиками" - как правило, 3-10% от суммы контракта.

Добавляется, что Ванюков обещал ускорить или существенно затормозить процесс принятия и оплаты работ и услуг в рамках заключенных госконтрактов со стороны ГКУ "Курганавтодор", а также в дальнейшем гарантировал общее покровительство и приоритеты при заключении новых контрактов.