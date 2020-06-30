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Курганского экс-замгубернатора осудили на 11 лет за взятки
Бывший замгубернатора Курганской области Роман Ванюков приговорен в 11 годам колонии строгого режима за взятки, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:52
следственный комитет россии (ск рф)
курганская область
происшествия
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курганская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), курганская область, происшествия

Курганского экс-замгубернатора осудили на 11 лет за взятки

15:52 30.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Бывший замгубернатора Курганской области Роман Ванюков приговорен в 11 годам колонии строгого режима за взятки, сообщается на сайте СК РФ.
"Приговором суда Ванюкову назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в сумме 9 миллионов рублей, а также с лишением права занимать государственные и муниципальные должности на срок 5 лет, с конфискацией имущества на сумму более 5 миллионов", - говорится в сообщении.
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Гособвинение просило 15 лет лишения свободы. Ванюкова задержали в конце ноября 2018 года, незадолго до этого, как сообщала пресс-служба губернатора области, он ушел в отставку по собственному желанию.
Установлено, что в 2018 году Ванюков, занимая должность замгубернатора Курганской области - директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, контролировал и координировал деятельность "Курганавтодора". Данное учреждение заключало госконтракты на строительство и ремонт объектов дорожной сети региона. Через знакомого Ванюков "определял размер денежных средств, подлежащих "откату" подрядчиками" - как правило, 3-10% от суммы контракта.
Добавляется, что Ванюков обещал ускорить или существенно затормозить процесс принятия и оплаты работ и услуг в рамках заключенных госконтрактов со стороны ГКУ "Курганавтодор", а также в дальнейшем гарантировал общее покровительство и приоритеты при заключении новых контрактов.
Таким образом, Ванюков намеревался получить от четырех предпринимателей более 27 миллионов рублей, а в результате фактически переданная ему сумма превысила 5 миллионов рублей. Частично указанные денежные средства из сумм взяток были изъяты дома у обвиняемого и его родственников при обысках (на сумму около 4 миллионов рублей). Отмечается, что по ходатайству следователя на имущество Ванюкова общей стоимостью более двух миллионов рублей судом наложен арест.
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Следственный комитет России (СК РФ)Курганская областьПроисшествия
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