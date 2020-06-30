В Челябинской области откроют пришкольные и загородные детские лагеря

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июн – РИА Новости. Пришкольные и загородные детские лагеря в Пришкольные и загородные детские лагеря в Челябинской области будут поэтапно открываться с 6 июля с соблюдением всех мер безопасности в условиях коронавирусной инфекции , сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер

"Принял решение о начале летней оздоровительной кампании. Заезды ребятишек в пришкольные и загородные лагеря поэтапно начнутся с 6 июля", - написал Текслер в своем аккаунте в Instagram

По его словам, безопасность детей при этом должна быть максимальной, полным ходом идет подготовка. Лагеря принимают специалисты, идет тестирование сотрудников на COVID-19, добавил он.

"Открытия лагерей мы все ждем с нетерпением. Сделаем все, чтобы дети со всей области хорошо отдохнули", - пояснил губернатор.

Также Текслер сообщил, что со 2 июля все детские сады региона возвращаются к привычному графику работы.

Ранее губернатор подписал распоряжение о снятии ряда ограничений, так, согласно документу, разрешено возобновить работу летним кафе и открытым верандам, фитнес-центрам, зоопаркам, но только экспозиций на открытых территориях. По данным пресс-службы правительства региона, режим повышенной готовности в области действует до 12 июля, также в регионе действует обязательный масочный режим.

По данным минздрава региона, на утро 30 июня в регионе подтверждены 7585 случаев заболевания COVID-19 (плюс 145 новых подтверждений ко вчерашнему дню). За прошедшие сутки выписаны 157 человек, всего 4215 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.