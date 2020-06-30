Тиньков переболел коронавирусом

"Я еще переболел коронавирусом 3 месяца назад", - написал он в своем Instagram.

Тиньков в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. Ранее во вторник он рассказал, что продолжает лечить лейкемию и в настоящее время готовится к пересадке костного мозга.