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Тиньков переболел коронавирусом
Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков сообщил, что три месяца назад переболел коронавирусом. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:49
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568181188_0:50:3066:1776_1400x0_80_0_0_29fdee98730ed09a599eb4f0be84b563.jpg
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оливер хьюз, олег тиньков, великобритания, лондон, сша, в мире

Тиньков переболел коронавирусом

15:49 30.06.2020
2179
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОлег Тиньков
Олег Тиньков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков сообщил, что три месяца назад переболел коронавирусом.
"Я еще переболел коронавирусом 3 месяца назад", - написал он в своем Instagram.
Тиньков в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. Ранее во вторник он рассказал, что продолжает лечить лейкемию и в настоящее время готовится к пересадке костного мозга.
Минюст США тем временем добивается экстрадиции Тинькова из Великобритании по обвинению в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Сам бизнесмен, который находится в Лондоне, 6 марта заявил, что делом занимаются его юристы.
Глава группы "Тинькофф" Оливер Хьюз сообщал журналистам, что никакого отрицательного влияния на группу или каких-то новых рисков для нее из-за обвинений властей США в адрес Тинькова или его болезни нет. Он также отмечал, что не ожидает смены основного акционера группы. Тиньков ранее во вторник также заявил, что "Тинькофф" не продается.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОливер ХьюзОлег ТиньковВеликобританияЛондонСШАВ мире
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