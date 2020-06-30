Тиньков переболел коронавирусом

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков сообщил, что три месяца назад переболел коронавирусом.
"Я еще переболел коронавирусом 3 месяца назад", - написал он в своем Instagram.
Тиньков в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. Ранее во вторник он рассказал, что продолжает лечить лейкемию и в настоящее время готовится к пересадке костного мозга.
Минюст США тем временем добивается экстрадиции Тинькова из Великобритании по обвинению в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Сам бизнесмен, который находится в Лондоне, 6 марта заявил, что делом занимаются его юристы.
Глава группы "Тинькофф" Оливер Хьюз сообщал журналистам, что никакого отрицательного влияния на группу или каких-то новых рисков для нее из-за обвинений властей США в адрес Тинькова или его болезни нет. Он также отмечал, что не ожидает смены основного акционера группы. Тиньков ранее во вторник также заявил, что "Тинькофф" не продается.
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