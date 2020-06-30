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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Полпред в УрФО проголосовал по поправкам к Конституции
Полпред в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов во вторник проголосовал по поправкам к Конституции РФ и рассказал о своем первом опыте посещения... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:47
голосование по поправкам в конституцию
россия
алексей текслер
конституция рф
николай цуканов
владимир путин
калининградская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, алексей текслер, конституция рф, николай цуканов, владимир путин, калининградская область, общество

Полпред в УрФО проголосовал по поправкам к Конституции

15:47 30.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкНиколай Цуканов
Николай Цуканов
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Николай Цуканов. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Полпред в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов во вторник проголосовал по поправкам к Конституции РФ и рассказал о своем первом опыте посещения избирательного участка.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля. В Уральском федеральном округе уже проголосовали пять губернаторов из шести – кроме главы Челябинской области Алексея Текслера.
Вице-премьер Юрий Трутнев
29 июня, 19:53Голосование по поправкам в Конституцию
Трутнев проголосовал по поправкам в Конституцию
"Принимая поправки в основной закон Российской Федерации, мы говорим, безусловно, о будущем нашей страны, наших детей, о защите наших родителей, наших ветеранов. Мы строим и продолжаем строить социально-правовое государство и, конечно, очень важно, чтобы эти поправки были закреплены в конституции", - сказал Цуканов журналистам.
Полпред также вспомнил, как его ребенком в первый раз  родители взяли на голосование. "Это был дом культуры, поселок Калининское Гусевского округа Калининградской области. Это был праздник целый. Мы шли за руки с родителями, играла музыка. Они проголосовали. Я помню, что был какой-то концерт, а после концерта можно было купить маленькие радости для детей в то советское время – мороженое, лимонад. А потом играли в футбол. Это было первое голосование, и оно отложилось в моей памяти. Люди приходили семьями, они понимали, что каким-то образом  могут повлиять на будущее своих детей, на будущее нашей страны", - рассказал полпред.
Татьяна Москалькова голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
29 июня, 14:08Голосование по поправкам в Конституцию
Москалькова проголосовала по поправкам в Конституцию
Он подчеркнул, что уже во взрослом возрасте старался не пропускать ни одного голосования. "Я помню, один раз прилетел из командировки и долго искал участок, не мог его найти, но приехал и проголосовал", – отметил Цуканов.
По словам полпреда, в Уральском округе явка неплохая: "Влияет и природа, и погода, и много факторов. И не нужно забывать про то, что пожилое население сегодня находится на карантине. Ограничения обязывают этих людей оставаться дома. Это порядка 20-25% голосующих. Но я убежден, при желании это не является препятствием".
Он также заявил, что в округе организация голосования в целом находится на высоком уровне. "Я знаю, что в нескольких местах были факты, когда члены избирательной комиссии, сдав анализы, обнаружили, что они заражены коронавирусом. Но быстро происходила ротация, замена. Мы понимаем, что болезнь никуда не ушла, поэтому меры предосторожности – маски, перчатки на участках – всё на самом высоком уровне. Члены избирательной комиссии понимают ответственность", - заключил полпред.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
29 июня, 13:51Голосование по поправкам в Конституцию
Матвиенко проголосовала по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияАлексей ТекслерКонституция РФНиколай ЦукановВладимир ПутинКалининградская областьОбщество
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