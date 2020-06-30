Полпред в УрФО проголосовал по поправкам к Конституции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Полпред в Уральском федеральном округе (УрФО) Полпред в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов во вторник проголосовал по поправкам к Конституции РФ и рассказал о своем первом опыте посещения избирательного участка.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. При этом было принято решение, что фактически граждане РФ могут голосовать в течение 7 дней: с 25 июня по 1 июля. В Уральском федеральном округе уже проголосовали пять губернаторов из шести – кроме главы Челябинской области Алексея Текслера

"Принимая поправки в основной закон Российской Федерации , мы говорим, безусловно, о будущем нашей страны, наших детей, о защите наших родителей, наших ветеранов. Мы строим и продолжаем строить социально-правовое государство и, конечно, очень важно, чтобы эти поправки были закреплены в конституции", - сказал Цуканов журналистам.

Полпред также вспомнил, как его ребенком в первый раз родители взяли на голосование. "Это был дом культуры, поселок Калининское Гусевского округа Калининградской области . Это был праздник целый. Мы шли за руки с родителями, играла музыка. Они проголосовали. Я помню, что был какой-то концерт, а после концерта можно было купить маленькие радости для детей в то советское время – мороженое, лимонад. А потом играли в футбол. Это было первое голосование, и оно отложилось в моей памяти. Люди приходили семьями, они понимали, что каким-то образом могут повлиять на будущее своих детей, на будущее нашей страны", - рассказал полпред.

Он подчеркнул, что уже во взрослом возрасте старался не пропускать ни одного голосования. "Я помню, один раз прилетел из командировки и долго искал участок, не мог его найти, но приехал и проголосовал", – отметил Цуканов.

По словам полпреда, в Уральском округе явка неплохая: "Влияет и природа, и погода, и много факторов. И не нужно забывать про то, что пожилое население сегодня находится на карантине. Ограничения обязывают этих людей оставаться дома. Это порядка 20-25% голосующих. Но я убежден, при желании это не является препятствием".