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Олег Тиньков рассказал о лечении от лейкемии
Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков заявил, что продолжает лечить лейкемию, но бизнес не продается и выйдет из кризиса сильным. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:47
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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оливер хьюз, олег тиньков, великобритания, сша, в мире

Олег Тиньков рассказал о лечении от лейкемии

15:47 30.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновОлег Тиньков
Олег Тиньков
© РИА Новости / Максим Блинов
Олег Тиньков. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" Олег Тиньков заявил, что продолжает лечить лейкемию, но бизнес не продается и выйдет из кризиса сильным.
Основным активом группы "Тинькофф" (TCS Group) является одноименный банк. Тиньков в марте сообщил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В марте же он передал свои права владения 40,4% акций TCS Group в семейный траст.
Тиньков выразил благодарность всем докторам и медсестрам, которые занимались его лечением. "Они вывели меня в ремиссию на кровяном и молекулярном уровне, но к сожалению, небольшое количество клеток лейкемии осталось. Поэтому, как и часто это случалось в моей жизни, я принял радикальное решение, делать пересадку костного мозга..это я буду делать уже в Лондоне, на следующей неделе, а там долгие месяцы реабилитации…вероятно до года", - написал он в своем Instagram.
Бизнесмен отметил, что команда "Тинькофф" и все партнеры очень поддерживают его. "Я знаю, что основанный мною бизнес в надежных и профессиональных руках. И мы выйдем из этого кризиса 100% сильнее, чем любой из наших конкурентов.. просто потому что мы изначально заточены под "онлайн" и "работу из дома" и у нас лучшая в мире финтек команда. Тинькофф-не продается!" - заявил он.
Минюст США в настоящее время добивается экстрадиции Тинькова из Великобритании по обвинению в подаче заведомо ложной налоговой декларации. Ему грозит до шести лет тюрьмы. Глава TCS Group Оливер Хьюз сообщал журналистам, что никакого отрицательного влияния на группу или каких-то новых рисков для нее из-за обвинений властей США в адрес Тинькова или его болезни нет.
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