Олег Тиньков рассказал о лечении от лейкемии

Основным активом группы "Тинькофф" (TCS Group) является одноименный банк. Тиньков в марте сообщил, что болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь. В марте же он передал свои права владения 40,4% акций TCS Group в семейный траст.

Бизнесмен отметил, что команда "Тинькофф" и все партнеры очень поддерживают его. "Я знаю, что основанный мною бизнес в надежных и профессиональных руках. И мы выйдем из этого кризиса 100% сильнее, чем любой из наших конкурентов.. просто потому что мы изначально заточены под "онлайн" и "работу из дома" и у нас лучшая в мире финтек команда. Тинькофф-не продается!" - заявил он.