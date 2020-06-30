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Распространение нового коронавируса
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В Узбекистане число жертв коронавируса выросло до 25
Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число умерших во время пандемии в стране выросло до 25, сообщает во вторник... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:49
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, узбекистан, в мире

В Узбекистане число жертв коронавируса выросло до 25

15:49 30.06.2020
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© Depositphotos / weissdergeierТашкент
Ташкент
© Depositphotos / weissdergeier
Ташкент. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 30 июн - РИА Новости. Еще один пациент с выявленным коронавирусом COVID-19 скончался в Узбекистане, общее число умерших во время пандемии в стране выросло до 25, сообщает во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру вторника число зарегистрированных случаев составляло 8298, скончались 24 пациента, 5496 выздоровели.
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"Скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 - 70-летняя женщина, жительница Джизакской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
По данным ведомства, женщина 23 июня была госпитализирована с диагнозом "ишемическая болезнь сердца, стенокардия, хронический бронхит", у нее был обнаружен новый тип коронавируса. Пациентка последние десять лет лечилась от ишемической болезни сердца, стенокардии и остеохондроза шейных позвонков.
"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась от острого инфаркта миокарда, острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности", - добавили в пресс-службе. По данным минздрава, накануне умер ее 72-летний супруг, у которого также был обнаружен коронавирус.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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