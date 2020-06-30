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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573689943.html
В Раменках аннулировали бюллетени на участке, где нашли нарушения
Мосгоризбирком аннулировал часть бюллетеней с избирательного участка в Раменках, где было зафиксировано превышение заявленного ранее числа людей на надомное... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:43
голосование по поправкам в конституцию
илья массух
мосгоризбирком
конституция рф
москва
политика
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РИА Новости
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илья массух, мосгоризбирком, конституция рф, москва, политика

В Раменках аннулировали бюллетени на участке, где нашли нарушения

15:43 30.06.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУрна для голосования с бюллетенями
Урна для голосования с бюллетенями
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Урна для голосования с бюллетенями. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком аннулировал часть бюллетеней с избирательного участка в Раменках, где было зафиксировано превышение заявленного ранее числа людей на надомное голосование по поправкам в Конституцию РФ, говорится в письме горизбиркома Общественному штабу, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух сообщил журналистам, что в штаб поступила информация о значительном превышении надомного голосования на участках 2771 и 2773.
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"При организации голосования до дня голосования вне помещения для голосования 27.06.2020 участковыми избирательными комиссиями №№ 2771, 2773 района Раменки города Москвы допущены нарушения в оформлении документов по данному виду голосования... Сейф-пакеты с бюллетенями участников голосования, в отношении которых допущены нарушения порядка оформления документов, идентифицированы, хранятся в сейфах участковых комиссий. В соответствии с порядком голосования указанные бюллетени при подсчете голосов участников голосования (228 и 203 бюллетеней) подлежат признанию недействительными", - говорится в письме.
Отмечается, что данная информация была доведена до участковых комиссий.
"Вышеуказанные обстоятельства не отразятся на общих итогах голосования по данным участкам", - отмечается в сообщении.
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Голосование по поправкам в КонституциюИлья МассухМосгоризбиркомКонституция РФМоскваПолитика
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