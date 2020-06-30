В Раменках аннулировали бюллетени на участке, где нашли нарушения

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Мосгоризбирком аннулировал часть бюллетеней с избирательного участка в Раменках, где было зафиксировано превышение заявленного ранее числа людей на надомное голосование по поправкам в Конституцию РФ, говорится в письме горизбиркома Общественному штабу, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

"При организации голосования до дня голосования вне помещения для голосования 27.06.2020 участковыми избирательными комиссиями №№ 2771, 2773 района Раменки города Москвы допущены нарушения в оформлении документов по данному виду голосования... Сейф-пакеты с бюллетенями участников голосования, в отношении которых допущены нарушения порядка оформления документов, идентифицированы, хранятся в сейфах участковых комиссий. В соответствии с порядком голосования указанные бюллетени при подсчете голосов участников голосования (228 и 203 бюллетеней) подлежат признанию недействительными", - говорится в письме.