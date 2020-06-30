В Госдуме планируют обсудить с ОП фейковые публикации о голосовании

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Комиссия Госдумы по вопросу противодействия вмешательству в дела РФ извне на одном из ближайших заседаний планирует обсудить с первым зампредом комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александром Малькевичем деструктивные публикации, связанные с голосованием по поправкам в конституцию, сообщил журналистам глава думской комиссии Василий Пискарев.
Депутат рассказал, что многие материалы по поводу публикаций с деструктивной информацией о голосовании по поправкам уже переданы в Генпрокуратуру.
"У нас запланировано в скором времени заседание комиссии по расследованию фактов, у нас набралось огромное количество материалов. Мы взаимодействуем со всеми институтами гражданского общества, в частности, с Общественной палатой у нас встреча запланирована, с Малькевичем Александром Александровичем. Мы обсудим с ним имеющиеся у него материалы, покажем ему свои, обобщим их и будем выносить на рассмотрение комиссии", - сказал Пискарев.