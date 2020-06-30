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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573689823.html
В Госдуме планируют обсудить с ОП фейковые публикации о голосовании
Комиссия Госдумы по вопросу противодействия вмешательству в дела РФ извне на одном из ближайших заседаний планирует обсудить с первым зампредом комиссии ОП РФ... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:39
голосование по поправкам в конституцию
александр малькевич
василий пискарев
госдума рф
генеральная прокуратура рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр малькевич, василий пискарев, госдума рф, генеральная прокуратура рф, политика

В Госдуме планируют обсудить с ОП фейковые публикации о голосовании

15:39 30.06.2020
466
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Комиссия Госдумы по вопросу противодействия вмешательству в дела РФ извне на одном из ближайших заседаний планирует обсудить с первым зампредом комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александром Малькевичем деструктивные публикации, связанные с голосованием по поправкам в конституцию, сообщил журналистам глава думской комиссии Василий Пискарев.
Депутат рассказал, что многие материалы по поводу публикаций с деструктивной информацией о голосовании по поправкам уже переданы в Генпрокуратуру.
"У нас запланировано в скором времени заседание комиссии по расследованию фактов, у нас набралось огромное количество материалов. Мы взаимодействуем со всеми институтами гражданского общества, в частности, с Общественной палатой у нас встреча запланирована, с Малькевичем Александром Александровичем. Мы обсудим с ним имеющиеся у него материалы, покажем ему свои, обобщим их и будем выносить на рассмотрение комиссии", - сказал Пискарев.
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