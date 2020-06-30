https://ria.ru/20200630/1573689728.html
Нижегородская область вошла в число лидеров по уровню открытости бюджета
Нижегородская область стала одним из лидеров по уровню открытости бюджетных данных, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T15:37
2020-06-30T15:37
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
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нижегородская область
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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глеб никитин, нижегородская область
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн — РИА Новости. Нижегородская область
стала одним из лидеров по уровню открытости бюджетных данных, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные Научно-исследовательского финансового института Минфина РФ.
Научно-исследовательский финансовый институт министерства финансов Российской Федерации
подготовил рейтинг открытости бюджетных данных за 2020 год. Все регионы страны разделены на пять групп: "А" — очень высокий уровень открытости бюджетных данных, "В" — высокий, "С" — средний уровень, "D" — низкий, "Е" — очень низкий.
"Глава региона Глеб Никитин
рассказал, что Нижегородская область получила максимальное количество баллов (12) и вошла в группу "А", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области заявил, что "бюджет – это не "кабинетный" документ, он формируется для того, чтобы были реализованы важные для нижегородцев проекты". "Для того, чтобы у жителей региона была возможность проконтролировать процесс формирования бюджета, создан портал "Бюджет для граждан Нижегородской области". На нем в доступной форме можно и ознакомиться с главным финансовым документом и принять участие в публичных слушаниях по его проекту в онлайн-формате", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Губернатор подчеркнул, что жители региона не только контролируют, но и сами участвуют в распределении бюджета в рамках проекта инициативного бюджетирования "Вам решать". В феврале 2020 года такое право жителей было закреплено в Уставе региона. Отмечается, что в 2019 году муниципалитеты представили более 200 проектов. Из них для дальнейшей реализации жители выбрали 103. На эти цели в 2020 году заложено 900 миллионов рублей.