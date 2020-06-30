Нижегородская область вошла в число лидеров по уровню открытости бюджета

Губернатор Нижегородской области заявил, что "бюджет – это не "кабинетный" документ, он формируется для того, чтобы были реализованы важные для нижегородцев проекты". "Для того, чтобы у жителей региона была возможность проконтролировать процесс формирования бюджета, создан портал "Бюджет для граждан Нижегородской области". На нем в доступной форме можно и ознакомиться с главным финансовым документом и принять участие в публичных слушаниях по его проекту в онлайн-формате", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.